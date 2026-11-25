۳۰۰ هنرمند از مناطق مختلف کشور، از ۹ تا ۱۴ آذرماه در هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران گرد هم می‌آیند تا نغمه‌ها، آیین‌ها و میراث موسیقایی اقوام ایرانی را در کرمان روایت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران با حضور هنرمندان و گروه‌های موسیقی از سراسر کشور، در تالار فرهنگ و هنر و هتل کاوانیکا کرمان برگزار می‌شود.

در این دوره از جشنواره، ۳۰۰ هنرمند از ۱۲ شهرستان استان کرمان و ۱۸ نقطه از کشور در بخش‌های ملی و بین‌المللی حضور دارند و با اجرای برنامه‌های موسیقایی، جلوه‌هایی از فرهنگ و هنر بومی مناطق مختلف ایران را به نمایش می‌گذارند.

پیروز ارجمند، دبیر تخصصی جشنواره، از دریافت ۲۶۲ اثر برای این رویداد خبر داد و اعلام کرد ۲۶۳ گروه هنری در کرمان به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران فرصتی برای پاسداشت میراث ارزشمند موسیقایی کشور و معرفی آیین‌ها، آوا‌ها و نغمه‌های محلی اقوام ایرانی است؛ رویدادی که با گردهم‌آوردن هنرمندان مناطق مختلف، پیوندی میان فرهنگ‌ها و نسل‌های گوناگون برقرار می‌کند.

کرمان با میزبانی این جشنواره، بار دیگر به محل دیدار صدا‌ها و نغمه‌هایی تبدیل می‌شود که هرکدام بخشی از هویت و اصالت فرهنگی این سرزمین را روایت می‌کنند.