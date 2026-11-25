نمایشگاه بین‌المللی کاسپین زنجان این روز‌ها میزبان جلوه‌هایی از هنر، اصالت و خلاقیت ایرانی در قاب فرش و تابلوفرش است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نمایشگاه بین‌المللی کاسپین زنجان این روز‌ها میزبان جلوه‌هایی چشم‌نواز از هنر، اصالت و خلاقیت ایرانی در قاب فرش و تابلوفرش است؛ رویدادی که تاروپود آن روایتگر اصالت فرهنگ و هنر این مرزوبوم است.

این نمایشگاه نه تنها محفلی برای به نمایش گذاشتن شاهکار‌های دستباف هنرمندان ایران‌زمین است، بلکه بستری ارزشمند برای پیوند میان هنر و اقتصاد، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و پاسداشت هنر دیرینه و ریشه‌دار فرشبافی به شمار می‌رود.

نمایشگاه فرش کاسپین تا ۶ آذر ماه پذیرای علاقه‌مندان به هنر اصیل ایرانی است.