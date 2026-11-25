فرمانده سپاه قدس گیلان در «همایش بسیج، خدمات رسانی و امید آفرینی»:

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فرمانده سپاه قدس گیلان امروز در «همایش بسیج، خدمات رسانی و امید آفرینی» با اشاره به نقش و کارکرد‌های بسیج در طول دوران انقلاب اسلامی، گفت: بسیج از پدیده‌های بزرگ و اثرگذار کشورمان در سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی است که ریشه در فرهنگ عاشورایی دارد.

سردار حمید دامغانی با بیان اینکه بسیج امروز اصلی‌ترین مولفه قدرت نظام اسلامی است، افزود: اگر قدرت بسیج که نشات گرفته از اراده مردم است تشکیل نشده بود، امروز ما چیزی با این مختصات جغرافیایی، به نام ایران اسلامی نداشتیم.

وی خدمت رسانی و امید افرینی را از مهم‌ترین ویژگی‌های بسیجیان در دستگاه‌های اجرایی دانست و گفت: باید تا جایی که می‌توانیم با مدیریت و روحیه جهادی در ادارات گره گشای مشکلات مردم باشیم، زیرا رضایت مردم منجر به ناامیدی دشمنان خواهد شد.

فرمانده سپاه قدس گیلان با تشریح ابعاد جنگ در شرایط امروز جامعه، گفت: دشمن امروز جنگ ترکیبی و شناختی را علیه ملت بزرگ ایران به راه انداخته‌اند و منطقه نبرد هم کل جغرافیای ایران است، اما به کوری چشم دشمنان، ایرانیان با داشتن روحیه بسیجی، بازهم دشمن را ناامید خواهند کرد.

در این مراسم، همچنین از خانواده‌های شهدای کارمند، کارمندان بسیجی، روسا و مدیران نمونه پایگاه‌های بسیج ادارات استان تجلیل شد.