در مراسم یادواره ۴۰ شهید کهریزک که همزمان با هفته بسیج برگزار شد، از خانواده‌های معظم شهدا به پاس ایثار و فداکاری در راه دفاع از اسلام و میهن تجلیل گردید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهردار کهریزک، با اشاره به برگزاری یادواره شهدای این شهر گفت: این مراسم با همکاری سپاه ناحیه حضرت روح الله(ره) جنوب شهرستان ری، حوزه بسیج ادارات، حوزه های بسیج محلات و مشارکت شهرداری کهریزک برگزار شد و فرصتی برای تکریم خانواده شهدای دفاع مقدس بود.

علی کلهر افزود: میزبانی از پدران و مادران شهدا و تجلیل از مقام والای این عزیزان افتخاری برای مجموعه مدیریت شهری کهریزک است. چراکه این خانواده‌ها با تقدیم عزیزترین سرمایه‌های زندگی خود در راه دفاع از اسلام، انقلاب و میهن، نقش ماندگاری در تاریخ کشور ایفا کردند.

وی بیان کرد : شهر کهریزک 36 شهید والامقام تقدیم کرده که با احتساب چهار شهید جنگ رمضان، شماره شهدای این شهر را به 40 نفر می‌رساند.

کلهر گفت : در برگزاری کنگره ملی سه هزار شهید شهرستان ری، این فرصت فراهم شد تا یادواره شهدای شهر کهریزک برگزار شود و بار دیگر یاد و خاطره شهدای گرانقدر و رشادت‌های آنان در دفاع از کشور گرامی داشته باشند.