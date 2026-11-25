به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شبکه بهداشت و درمان مرودشت گفت: همزمان با هفته بسیج، اردوی جهادی سلامت محور با هدف توسعه بهداشت و درمان و تسهیل دسترسی ساکنان مناطق روستایی به خدمات تخصصی سلامت، به اهالی روستای مائین ابرج بخش درودزن این شهرستان خدمات رایگان سلامت برپا شد.

ابراهیم شهریاری افزود: پزشکان متخصص کودکان و نوزادان، عمومی و کارشناسان حوزه‌های بهبود تغذیه، مامایی، سلامت روان و شنوایی‌سنجی به اهالی این روستا خدمات ارائه دادند.

شهرستان مرودشت در شمال فارس و در فاصله ۴۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.