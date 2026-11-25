مدیرکل زنان و خانواده شهرداری تهران از برگزاری مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی به مناسبت هفته زن خبر داد و گفت: شعار محوری امسال «زن مادری کرد، وطن ماند» است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مریم اردبیلی، در جمع خبرنگاران با تشریح برنامه‌های ویژه هفته زن گفت: زنان ایرانی در شرایط دشوار و به‌ویژه در دوران جنگ، با حفظ جریان زندگی و تداوم نقش‌آفرینی در خانواده و جامعه، اجازه ندادند زندگی متوقف شود. بر همین اساس، شعار محوری امسال هفته زن «زن مادری کرد، وطن ماند» انتخاب شده است.

وی با اشاره به برگزاری جشن بزرگ مادر در روز جمعه ۱۳ آذر در میدان انقلاب تهران افزود: در این مراسم، علاوه بر اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری، از طرح‌های ویژه حوزه زنان نیز رونمایی خواهد شد.

اردبیلی از برگزاری رویداد هنری ویژه زنان شهید خبر داد و گفت: در این رویداد، هنرمندان به خلق آثار هنری با موضوع زنان شهید می‌پردازند. در طول یک سال گذشته، ۱۰۷ زن به مقام شهادت رسیده‌اند که روایت و یاد آنان در قالب این رویداد هنری بازآفرینی خواهد شد.

مدیرکل زنان و خانواده شهرداری تهران همچنین به اجرای مرحله دیگری از رویداد «ایران مهر جاودان» اشاره کرد و افزود: سال گذشته بخشی از این رویداد اجرا شد و امسال بخش دیگری از آن در قالب مجموعه‌ای نمایشگاهی آماده و در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: همزمان با روز میلاد، ویدئومپینگ برج آزادی با محوریت شعار امسال هفته زن و نمایش تصاویر مرتبط اجرا می‌شود.

اردبیلی با اشاره به برگزاری جشنواره «ایران‌دخت» اظهار کرد: ۹۲ اثر ارزشمند به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است که برگزیدگان آن به‌زودی معرفی خواهند شد. همچنین در جشن بزرگ ۱۳ آذرماه، بخشی از پرفورمنس‌ها و نمایش‌های خیابانی این رویداد به اجرا درمی‌آید.

وی از برگزاری لیگ بازی ویژه زنان سرپرست خانوار در برج میلاد خبر داد و گفت: این برنامه با محوریت بازی‌های خانواده‌محور طراحی شده و فرصتی برای مشارکت و تعامل خانواده‌ها فراهم می‌کند.

مدیرکل زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به برنامه‌های گسترده محله‌محور در هفته زن افزود: در ۳۵۲ محله تهران، جشن‌های محله‌ای ویژه خانواده‌ها برگزار خواهد شد. همچنین در بوستانی در منطقه ۱۸، یک جشن یک‌روزه ویژه زنان تهرانی تدارک دیده شده است.

به گفته اردبیلی، برگزاری جشنواره‌ای دو روزه در زندان زنان نیز از دیگر برنامه‌های هفته زن است.

وی با تأکید بر حمایت از توانمندی‌های اقتصادی زنان اظهار کرد: در حاشیه تمامی جشن‌ها، بازارچه‌های خوداشتغالی برپا می‌شود و محصولات تولیدی زنان سرپرست خانوار در این بازارچه‌ها به نمایش گذاشته و عرضه خواهد شد.

اردبیلی همچنین از رونمایی کتاب‌هایی با موضوع تاریخ شفاهی زنان اثرگذار در هفته زن خبر داد و گفت: ثبت و معرفی تجربه‌ها و روایت‌های زنان تأثیرگذار، بخشی از برنامه‌های فرهنگی این هفته است.

وی در پایان به برگزاری یک نشست بین‌المللی با حضور نمایندگان ۲۱ کشور اشاره کرد و افزود: این نشست با همکاری اداره‌کل امور بانوان و مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل شهرداری تهران تدارک دیده شده است و عنوان «یادمان بانو دباغ» نیز در چارچوب این برنامه مورد توجه قرار خواهد گرفت.