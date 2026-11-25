باند پنج‌نفره سارقان ویلا در مازندران با اعتراف به ۲۵ فقره سرقت و کشف ۷۰۰ گرم طلا منهدم شد؛ ارزش اموال مسروقه این پرونده ۱۲۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد رئیس پلیس آگاهی استان گفت: نهمین باند سارقان در حرکت از ابتدای امسال در مازندران منهدم شد؛ باندی پنج‌نفره که با اجاره ویلا در یکی از شهرهای مرکز استان، خانه‌های خالی و خوش‌نشین را شناسایی و سرقت می‌کردند.

وی افزود: اعضای این باند با استفاده از یک دستگاه خودروی کوئیک به‌عنوان راه‌پاک‌کن، ابتدا محدوده را بررسی می‌کردند و سپس گروه دوم برای اجرای سرقت وارد عمل می‌شد. سرقت‌ها نیز معمولاً در فاصله ساعت ۱۷ تا ۲۱ انجام می‌شد.

رئیس پلیس آگاهی مازندران با اشاره به ترکیب اعضای این باند گفت: یک مرد ۶۵ ساله نقش راه‌پاک‌کن را برعهده داشت و دو فرزند او نیز از اعضای اصلی باند بودند. یکی از متهمان هنگام دستگیری مقاومت کرد که با شلیک قانونی مأموران زمین‌گیر شد.

سرهنگ خورشاد ادامه داد: در جریان دستگیری، ۷۰۰ گرم طلا که به‌صورت ماهرانه جاسازی شده بود، کشف شد و متهمان به ۲۵ فقره سرقت اعتراف کردند. ارزش اموال مسروقه این پرونده نیز ۱۲۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

وی از شهروندان خواست هنگام ترک ویلا، برای جلوگیری از جلب توجه سارقان، روشنایی منزل را روشن بگذارند، طلا و وجه نقد در ویلا نگهداری نکنند و موارد مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.