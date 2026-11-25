با همکاری پزشکان جهادگر آبادانی، بیماران نیازمند روستای ابوشانک در هشتمین اردوی جهادی کانون بسیج جامعه پزشکی آبادان به صورت رایگان غربالگری، معاینه و درمان شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بمناسبت هفته بسیج، کانون بسیج جامعه پزشکی آبادان با همکاری حوزه مقاومت بسیج کارگران و کارخانجات شهدای نفت آبادان بصورت مشترک، تیم پزشکی تخصصی به روستای ابوشانک نصار آبادان اعزام کردند.

در این اردوی جهادی، کارشناسان بهورزان، پزشکان متخصص گوش، حلق و بینی و فوق تخصص بیماری های ریه، بیماران آن روستا را پس از غربالگری فشار و قندخون و آموزش‌های لازم به صورت رایگان معاینه کردند.

پزشکان همچنین دارو‌های بیماران نیازمند را به صورت رایگان به آنان ارائه کردند.

این هشتمین اعزام گروه‌های جهادی پزشکی کانون بسیج جامعه پزشکی آبادان در سال جاری بود که طی آن بیش از ۸۵ خدمت پزشکی رایگان به مردم شریف آن منطقه ارایه شد.