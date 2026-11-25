به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ابوالفضل محمدی با اعلام این خبر گفت: با اخذ مجوز از سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز و با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی به منظور بهسازی عرشه پل روگذر آبرسان، برای انجام عملیات عمرانی یک لاین از باند شرقی این پل از ساعت ۲۱ امشب چهارشنبه ۴ آذر مسدود می‌شود.

وی ضمن قدردانی از صبر و شکیبائی شهروندان در اجرای فعالیت‌های عمرانی، مسدودی عرشه این پل را برای بهسازی درز‌های انبساطی اعلام کرد و افزود: بهسازی و مقاوم سازی عرشه پل روگذر آبرسان برای حفظ ایمنی تردد شهروندان توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه ۲ به انجام می‌رسد.

به گفته معاون فنی و عمرانی منطقه ۲ مقاوم سازی هشت پایه پل روگذر آبرسان، سندبلاست و رنگ آمیزی تیر‌های این پل روگذر هم برای زیباسازی بصری شهر به انجام رسیده است.