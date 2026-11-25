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معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۲ تبریز از مسدودی یک لاین پل روگذر آبرسان برای اجرای عملیات عمرانی بهسازی عرشه این پل از امشب تا پایان عملیات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، ابوالفضل محمدی با اعلام این خبر گفت: با اخذ مجوز از سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز و با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی به منظور بهسازی عرشه پل روگذر آبرسان، برای انجام عملیات عمرانی یک لاین از باند شرقی این پل از ساعت ۲۱ امشب چهارشنبه ۴ آذر مسدود میشود.
وی ضمن قدردانی از صبر و شکیبائی شهروندان در اجرای فعالیتهای عمرانی، مسدودی عرشه این پل را برای بهسازی درزهای انبساطی اعلام کرد و افزود: بهسازی و مقاوم سازی عرشه پل روگذر آبرسان برای حفظ ایمنی تردد شهروندان توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه ۲ به انجام میرسد.
به گفته معاون فنی و عمرانی منطقه ۲ مقاوم سازی هشت پایه پل روگذر آبرسان، سندبلاست و رنگ آمیزی تیرهای این پل روگذر هم برای زیباسازی بصری شهر به انجام رسیده است.