معاون بهره‌برداری و مرکز راهبری شرکت توزیع نیروی برق تهران، از اصلاح و بهینه سازی ۱۹۱ فیدر فشار متوسط و تعمیر و بهسازی بیش از یک هزار و ۵۰۰ پست برق در شهر تهران در قالب طرح ملی سامان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا رضایی، معاون بهره‌برداری و مرکز راهبری شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از اجرای اقدامات گسترده در حوزه مدیریت مصرف سوخت و انرژی و نگهداشت شبکه توزیع برق پایتخت در قالب مانور سراسری سازماندهی اقدامات ملی امور نگهداشت شبکه (طرح ملی سامان) خبر داد و گفت: در مجموع اقدامات انجام شده این طرح ۱۹۱ فیدر فشار متوسط و بیش از یک هزار و ۵۰۰ پست برق، اصلاح و بهسازی شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه اجرای تعهدات ابلاغی شرکت توانیر بیان کرد: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با هدف اصلاح، تعمیر و بهسازی شبکه و همچنین نحقق توزیع عادلانه انرژی، تا کنون بیش از ۱۹۱ فیدر را به همت نیرو‌های عملیاتی خود اصلاح و تعمیر کرده است.

رضایی با تشریح بخشی از اقدامات فنی انجام شده در چارچوب طرح ملی سامان افزود: نیرو‌های عملیاتی این شرکت تاکنون ۳۲ هزار و ۲۵۷ مورد از اتصالات پست، ۱۴۶۶ دستگاه سکسیونر و ۷ هزار و ۲۲۸ مورد کاورنیگ را اصلاح و بهسازی کرده و همچنین با تعویض ۲ هزار ۸۲۴ مورد مقره و اجرای اقداماتی همچون اصلاح ارت، شاخه زنی، شارژ روغن سرکابل گام‌های موثری در مسیر توسعه و ارتقای پایداری شبکه برق شهر تهران برداشته‌اند.

معاون بهره‌برداری و مرکز راهبری شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، اجرای طرح ملی سامان را گامی مؤثر در راستای افزایش قابلیت اطمینان شبکه، پیشگیری از بروز حوادث و کاهش خاموشی‌های ناخواسته دانست و بر استمرار تلاش نیرو‌های عملیاتی برای ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و تأمین برق پایدار شهروندان تهرانی تأکید کرد.