به گزارش خبرگزاری صداوسیما جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: ساعت ۹:۲۶ صبح امروز، وقوع آتش‌سوزی در یک کارگاه واقع در خیابان دماوند، مسیر شرق، مقابل خیابان اتحاد، به سامانه آتش‌نشانی اعلام شد که بلافاصله پنج ایستگاه آتش‌نشانی به همراه تجهیزات کامل، خودروی حامل تجهیزات تنفسی، نردبان هیدرولیکی و تانکر آب به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه محل حادثه یک کارگاه بزرگ چوب‌بری و ساخت مصنوعات چوبی بود، افزود: این کارگاه در دو طبقه و هر طبقه به مساحت تقریبی ۴۰۰ مترمربع احداث شده بود. طبقه همکف به بخش چوب‌بری اختصاص داشت و حجم زیادی چوب در آن نگهداری می‌شد. طبقه بالایی نیز محل رویه‌کوبی و رنگ‌کاری بود که مقادیر زیادی مواد مختلف در آن وجود داشت.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران ادامه داد: آتش‌سوزی از طبقه بالایی کارگاه آغاز شده بود و به دلیل شدت حرارت، سقف‌های شیروانی دچار تغییر شکل شده و بخش‌هایی از دیوار‌های کناری نیز تخریب شده بود.

ملکی با اشاره به آغاز عملیات اطفای حریق از چند جهت تصریح کرد: آتش‌نشانان با استفاده از نردبان هیدرولیکی و همچنین نفوذ به داخل ساختمان از مسیر‌های مختلف، عملیات مهار آتش را آغاز کردند و خوشبختانه موفق شدند از گسترش حریق به ساختمان‌های مجاور جلوگیری کنند.

وی گفت: در مجاورت این کارگاه، یک ساختمان اداری و یک شعبه بانک قرار داشت و در سمت دیگر نیز تعمیرگاه خودرو واقع شده بود که در صورت سرایت آتش به این اماکن، احتمال بروز حادثه‌ای بحرانی وجود داشت؛ اما اقدام به‌موقع آتش‌نشانان مانع از گسترش حریق شد.

ملکی با بیان اینکه این حادثه هیچ‌گونه تلفات یا مصدومیت جانی نداشت، ادامه داد: آتش به‌طور کامل خاموش شد و نیرو‌های آتش‌نشانی پس از انجام عملیات ایمن‌سازی و لکه‌گیری، در ساعت ۱۲:۰۹ عملیات را به پایان رساندند و محل حادثه را به مالکان تحویل دادند.