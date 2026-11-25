نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در دیدار با اعضای ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات، بر تقویت زیرساخت‌های مرزی و رفاهی زائران و استمرار خدمات‌رسانی به آنان در تمام طول سال تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ آیت‌الله سید یوسف طباطبایی در دیدار با اعضای ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان گفت: خدمات‌رسانی به زائران نباید به ایام اربعین محدود شود و باید در تمام طول سال استمرار داشته باشد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه توسعه و بازسازی عتبات مقدسه در نجف، کربلا و سامرا، توجه به زیرساخت‌های مرزی را از ضرورت‌های مهم خدمت‌رسانی به زائران دانست و افزود: مرز‌های ورودی کشور، به‌ویژه مرز‌های مشترک با عراق، باید از نظر امکانات رفاهی، فضاسازی و زیبایی در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشند و مرز، پیشانی یک کشور محسوب می‌شود.

امام جمعه اصفهان گفت: فراهم‌کردن ساختمان‌های مناسب برای اسکان زائران و ایجاد امکانات رفاهی و تفریحی، به‌ویژه برای کودکان، باید به‌صورت مستمر دنبال شود تا زائران در طول سال نیز از خدمات مناسب برخوردار باشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان خدمت به زائران را جلوه‌ای از خدمت به امام حسین (ع) دانست و با اشاره به جایگاه این اقدام در آموزه‌های دینی، بر ضرورت تداوم فعالیت‌ها و فراهم‌کردن شرایط بهتر برای حضور و آرامش زائران تأکید کرد.

در ادامه این دیدار، رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان اصفهان، گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های این مجموعه ارائه کرد و گفت: اصفهان ۱۸۱ موکب شناسنامه‌دار دارد که در مسیر راهپیمایی اربعین و همچنین مراسم تشییع پیکر امام شهید، خدمات گسترده‌ای به شرکت‌کنندگان و زائران ارائه کردند.

عسکری با اشاره به اجرای برنامه «طلایه‌داران حضرت زینب (س)» افزود: در این برنامه و با مشارکت مردم، حدود هفت میلیارد تومان کمک جمع‌آوری شد که یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آن به ارزش طلا‌های اهدایی اختصاص داشت.

وی همچنین به برگزاری مراسمی در روستای نمونه حاجی‌آباد اشاره کرد و گفت: در این مراسم نیز حدود پنج میلیارد تومان نذور مردمی برای فعالیت‌های مرتبط با عتبات عالیات جمع‌آوری شد.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان اصفهان اجرای طرح «نشان ارادت دانش‌آموزی» را یکی از محور‌های فعالیت این مجموعه تا پایان سال دانست.

عسکری با بیان اینکه این طرح در دوره گذشته با مشارکت حدود ۴۵۰ هزار دانش‌آموز برگزار شد افزود: ظرفیت نیروی انسانی داوطلب ستاد نیز حدود یک‌هزار و ۵۰۰ نفر از خواهران و برادران است که در برنامه‌های مختلف مشارکت می‌کنند.