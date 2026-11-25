نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی، بر ضرورت خروج قرآن از انزوا و عملیاتی شدن آموزه‌های آن در عرصه‌های مختلف زندگی تأکید کرد.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی امروز در دیدار با مدیر و کارکنان مدرسه قرآن و زندگی ، فلسفه اصلی نزول قرآن کریم را هدایت بشریت و رساندن انسان‌ها به کمال شایسته دانست و گفت: این هدف تنها با عمل به دستورات و آموزه‌های قرآن محقق می‌شود.

آیت الله عبادی قرآن کریم را کتابی ویژه و معجزه‌ای ماندگار دانست و افزود: این کتاب آسمانی در طول بیش از ۱۴۰۰ سال، همواره مخالفان و منکران خود را به تحدی دعوت کرده، اما هیچ‌یک نتوانسته‌اند در برابر عظمت و حقانیت آن ایستادگی کنند.

وی با اشاره به مراتب بهره‌ مندی از قرآن کریم، گفت: از نگاه کردن به خطوط قرآن و بهره‌ مندی از ثواب آن، تا روخوانی، روان‌خوانی، حفظ، ترجمه، تفسیر و فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی، همگی ارزشمند و زمینه‌ساز انس با این کتاب الهی هستند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی افزود: نباید هدف اصلی قرآن در این مراحل متوقف شود، چراکه فلسفه نزول این کتاب آسمانی فقط خواندن، حفظ، ترجمه یا تفسیر نیست، بلکه هدف نهایی، هدایت انسان‌ها و تربیت جامعه‌ای قرآنی است که آموزه‌های آن را در میدان عمل پیاده کند.

آیت الله عبادی با بیان اینکه قرآن کریم برای هدایت بشریت، کتاب، معلم و اسوه دارد، افزود: خداوند متعال در کنار نزول قرآن، معلمان و مفسران حقیقی آن را نیز معرفی کرده است تا انسان‌ها با پیروی از آنان، مهارت انسانیت را بیاموزند و در عرصه عمل به نمایش بگذارند.

وی تحقق این هدف را زمینه‌ساز شکل‌گیری تمدن اسلامی دانست و گفت: اسوه‌های این مسیر، معصومین (ع) هستند و انسان‌ها باید با الگوگیری از سیره و رفتار آنان، به جایگاهی برسند که حتی دشمنان نیز در برابر عظمت شخصیت و منش آنان سر تعظیم فرود آورند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با قدردانی از فعالیت‌های مدرسه قرآن و زندگی در مسیر آموزش و مهارت‌آموزی قرآنی، افزود: کار شما شروع خوبی دارد، اما باید این مسیر تا رسیدن به هدف نهایی ادامه پیدا کند؛ چراکه انسان‌ها باید مهارت انسانیت را یاد بگیرند و آن را در میدان عمل نشان دهند.

آیت الله عبادی با تأکید بر ضرورت خروج قرآن از انزوا، به نقش استعمارگران در مقابله با فرهنگ قرآنی اشاره کرد و گفت: استعمارگران به‌خوبی می‌دانستند که قرآن مانعی در برابر اهداف سلطه‌طلبانه آنان است؛ ازاین‌رو تلاش می‌کردند با این کتاب آسمانی مقابله کنند.

وی با بیان اینکه نام دین و قرآن به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات جامعه را برطرف کند، افزود: آنچه می‌تواند جامعه را به سمت عزت و پیشرفت هدایت کند، عمل به قرآن و جاری شدن آموزه‌های آن در همه عرصه‌های زندگی است.