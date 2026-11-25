

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسن کریمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست، با تاکید بر اهمیت نقش استراتژیک جامعه عشایر در تأمین امنیت ملی و توسعه اقتصادی گفت:طرح های گسترده محرومیت‌زدایی در حوزه‌های آبرسانی، زیرساخت و بهداشت، همزمان با اقدامات دفاعی در سراسر کشور در حال اجراست.

وی با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدات امنیتی، از برنامه‌های ویژه برای مقابله با تهدیدات نوین خبر دادو گفت: در راستای مقابله با ریزپرنده‌ها و پهپادها، بیش از ۱۵۰ دسته رزمی تخصصی در حال سازماندهی هستند.

فرمانده بسیج جامعه عشایر کشور افزود: ساختار بیش از ۵۴۴ گروهان طایفه‌محور در مرحله نهایی ابلاغ قرار دارد تا با تبدیل هر چادر عشایری به یک پاسگاه مرزی سیار، امنیت مرز‌های کشور در نقاط حساس تضمین شود.

کریمی به موضوع تجهیز و آموزش این عزیزان اشاره کرد و افزود: آمادگی دفاعی عشایر از طریق آموزش‌های تخصصی و تجهیز آنها به تجهیزات دفاعی در دستور کار قرار گرفته است.

فرمانده بسیج جامعه عشایر در ادامه با اشاره به اقدامات سازندگی، از همکاری‌های گسترده با قرارگاه محرومیت‌زدایی سپاه و سازمان امور عشایر یاد کرد.



وی گفت: در محور‌های معیشتی، طرحهایی نظیر آبرسانی با تانکر‌های سیار، توزیع پنل‌های خورشیدی، مرمت مدارس و مساجد، و همچنین احداث سرویس‌های بهداشتی و حمام‌های سیار در سراسر کشور با هدف ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مناطق عشایری در حال اجراست.

کریمی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و ورزشی، از برگزاری یادواره‌های ملی شهدای عشایر و تجلیل از مادران شهدا خبر داد.

وی اعلام کرد مسابقات نوآورانه «قوی‌ترین مردان جامعه عشایری» (یدان ایل) و سایر مسابقات ورزشی نظیر اسب‌سواری و تیراندازی، با هدف تقویت روحیه جوانان عشایر در تمامی استان‌ها برگزار خواهد شد.