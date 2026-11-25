در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مأموران انتظامی شهرستان ری، یک فرد تبعه افغانستان که در زمینه جعل مدارک هویتی و توزیع مواد مخدر فعالیت می‌کرد، به همراه تجهیزات جرم شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار حسین مافی گفت: مأموران انتظامی در جریان بازرسی از کانکس متعلق به متهم، با فرد مذکور مواجه شدند که به محض مشاهده مأموران، اقدام به امحای مواد مشکوک کرد؛ اما با هوشیاری و اقدام به‌موقع مأموران، مقدار ۳۰ گرم ماده مخدر تریاک کشف و ضبط شد. همچنین تعدادی کارت شناسایی و گذرنامه نیز در بازرسی اولیه به دست آمد.

وی افزود: در پی انجام تحقیقات اطلاعاتی و اقدامات تخصصی، هویت و محل فعالیت متهم در شهرستان واوان شناسایی شد که پس از هماهنگی با مرجع قضایی، مأموران در عملیاتی متهم را در محل موردنظر دستگیر کردند.

سردار حسین مافی در ادامه خاطرنشان کرد: در بازرسی از منزل متهم، یک دستگاه لپ‌تاپ، یک دستگاه پرینتر رنگی، تجهیزات و اقلام مرتبط با جعل اسناد و همچنین تعداد قابل‌توجهی مدارک هویتی جعلی مربوط به اتباع افغانستان و پاکستان کشف و ضبط شد.

وی در پایان با اشاره به اهمیت برخورد با جرائم سازمان‌یافته و جعل اسناد هویتی تأکید کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی، با افرادی که با اقدامات مجرمانه امنیت اجتماعی و نظم عمومی را مخدوش می‌کنند، برابر قانون برخورد خواهد کرد.

تحقیقات تکمیلی در خصوص ابعاد فعالیت متهم و شناسایی سایر افراد مرتبط با این پرونده ادامه دارد.