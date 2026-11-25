معاون وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از تدوین پیش‌نویس برنامه سیاستی ملی گردشگری پایدار و تاب‌آور خبر داد و گفت: یکپارچه‌سازی اقدامات در سطح ملی و استانی، تقویت مشارکت جوامع محلی و روستایی، توسعه کسب‌وکار‌های کوچک گردشگری، از محور‌های اصلی راهبرد ایران برای تحقق این دستورکار جهانی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما انوشیروان محسنی‌بندپی در سخنرانی خود در یکصد و بیست‌وهفتمین نشست شورای اجرایی سازمان جهانی گردشگری ملل متحد در ابوظبی، با تشریح رویکرد و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در چارچوب دستورکار سال بین‌المللی گردشگری پایدار و تاب‌آور ۲۰۲۷، مجموعه‌ای از برنامه‌ها و سیاست‌های کشور را در حوزه حکمرانی گردشگری، توسعه اقتصادی جوامع محلی، توانمندسازی روستا‌ها و ارتقای ملاحظات زیست‌محیطی تبیین کرد.

او با اشاره به ضرورت ایجاد چارچوبی منسجم برای تحقق اهداف گردشگری پایدار و تاب‌آور اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در این راستا، تهیه پیش‌نویس برنامه سیاستی ملی گردشگری پایدار و تاب‌آور را در دستور کار قرار داده است تا از طریق تدوین چارچوبی هماهنگ، زمینه هم‌افزایی نهادی، انسجام سیاست‌گذاری و جهت‌دهی مؤثر به برنامه‌ها و اقدامات اجرایی در سراسر کشور فراهم شود.

محسنی‌بندپی با تبیین الگوی حکمرانی مورد نظر ایران در این حوزه افزود: رویکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال پایداری و تاب‌آوری گردشگری، بر یکپارچه‌سازی فعالیت‌ها و اقدامات در سطح کشور استوار است، به همین منظور، ایجاد کمیته‌های استانی در کنار تشکیل کمیته مرکزی پیش‌بینی شده است تا هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، انسجام در تصمیم‌گیری و اثربخشی برنامه‌های اجرایی در سطوح مختلف تقویت شود.

معاون گردشگری کشور در ادامه، توسعه اقتصادی مبتنی بر ظرفیت‌های بومی و مشارکت جوامع محلی را از ارکان اصلی راهبرد ایران در حوزه گردشگری پایدار دانست و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از توانمندی جوامع محلی و روستایی و تشویق سرمایه‌گذاران به مشارکت گسترده‌تر در این بخش، اقداماتی را برای فعال‌سازی و تقویت کارگاه‌ها و کسب‌وکار‌های کوچک گردشگری، از جمله اقامتگاه‌های بوم‌گردی و فعالیت تورگردانان محلی، دنبال کرده است. این رویکرد، علاوه بر تقویت بنیان‌های اقتصادی مناطق کمتر برخوردار، زمینه توزیع متوازن‌تر منافع گردشگری، ایجاد فرصت‌های اشتغال و درآمد پایدار و افزایش نقش‌آفرینی مستقیم ساکنان در فرایند توسعه مقاصد گردشگری را فراهم می‌کند.

توسعه شبکه روستا‌های نمونه گردشگری بر مبنای استاندارد‌های بین‌المللی

محسنی‌بندپی در بخش دیگری از سخنان خود، به اقدامات ایران برای ارتقای الگوی توسعه گردشگری روستایی و انطباق آن با معیار‌ها و استاندارد‌های بین‌المللی اشاره کرد و گفت: بهینه‌سازی مدل توسعه روستایی بر اساس استاندارد‌های بین‌المللی، از جمله بهره‌گیری از تجربه روستا‌های منتخب سازمان جهانی گردشگری، در دستور کار قرار گرفته است.

او افزود: در این مسیر، تشکیل کارگروه‌هایی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مرتبط با هدف هدفمندسازی اقدامات، افزایش کارایی و تقویت هماهنگی‌های بین‌بخشی دنبال شده است.

به گفته معاون گردشگری کشور، مجموعه این اقدامات به شکل‌گیری شبکه‌ای از روستا‌های نمونه گردشگری در کشور منجر شده است که دامنه فعالیت آن در حال حاضر تمامی استان‌های ایران را دربر می‌گیرد.

بازنگری در نظام آموزشی با تاکید بر ملاحظات زیست‌محیطی

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه، آموزش، ارتقای آگاهی و توانمندسازی ذی‌نفعان را از الزامات تحقق گردشگری پایدار و تاب‌آور برشمرد و بر ضرورت بازنگری در سازوکار‌های آموزشی با لحاظ ملاحظات زیست‌محیطی تاکید کرد.

محسنی‌بندپی در این زمینه اظهار کرد: بازنگری در سازوکار‌های آموزشی و شیوه‌های تقویت و توانمندسازی ذی‌نفعان، با در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی و نهادینه‌سازی نگرش سبز، بستر لازم را برای پذیرش رویکرد‌های پایدار و حرکت جوامع محلی به سمت اصلاح الگو‌های زندگی فراهم کرده است. بر این اساس، ارتقای سواد زیست‌محیطی، تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی و افزایش آگاهی جوامع میزبان نسبت به پیامد‌های فعالیت‌های گردشگری، از جمله الزامات تغییر نگرش و رفتار در مسیر تحقق توسعه پایدار محسوب می‌شود.