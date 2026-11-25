اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس با هدف کاهش مصرف انرژی و تسهیل دسترسی مردم به مدیران، طرح «چهارشنبه‌های خدمت سبز» را با هدف پاسخگویی مستقیم و مدیریت بهینه منابع آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس گفت: این برنامه که در راستای دستور رئیس‌جمهور برای کاهش مصرف انرژی در دستگاه‌های اجرایی طراحی شده است، از امروز چهارم آذرماه ۱۴۰۵ به اجرا درآمد.

بر اساس این برنامه، با تجمیع فعالیت‌های مدیرکل، معاونان، رؤسای ستادی و کارشناسان در یک مرکز متمرکز، ضمن فراهم کردن امکان گفت‌وگوی بی‌واسطه مردم با مسئولان، زمینه کاهش مصرف برق، گاز و سایر حامل‌های انرژی نیز فراهم می‌شود.

سعید بیاری با اشاره به ضرورت مدیریت منابع، اعلام کرد: در روز‌های چهارشنبه، فعالیت سایر ساختمان‌ها و بخش‌های اداری این اداره‌کل متوقف و تمام فعالیت‌های ضروری در «سالن تلاش» متمرکز می‌شود.

وی افزود: با انتقال فعالیت‌ها به یک مکان واحد، روشنایی‌ها، سامانه‌های سرمایشی و گرمایشی و تجهیزات غیرضروری خاموش می‌شوند تا در کنار کاهش مصرف انرژی، کیفیت خدمت‌رسانی نیز ارتقا یابد.

بیاری با تأکید بر اینکه این طرح با هدف حذف فاصله میان مردم و مدیران تدوین شده است، اظهار داشت: مراجعان می‌توانند بدون نیاز به مراجعه به ساختمان‌های متعدد، مطالبات خود را مستقیماً با مدیران و کارشناسان متخصص مطرح و پاسخ لازم را دریافت کنند.

او افزود: تجمیع میز‌های خدمت، علاوه بر تسریع در رسیدگی به درخواست‌ها، مانع از سردرگمی مردم در فرایند‌های اداری می‌شود.

مدیرکل تعاون فارس ابراز امیدواری کرد که این طرح به الگویی برای ارتقای بهره‌وری و افزایش رضایتمندی عمومی در سایر دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود.