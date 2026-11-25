به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ سردار شکارچی در این دیدار با تبریک هفته بسیج، تفکر بسیجی را الگویی الهام‌بخش برای قدرت ملی، دفاع و پیشرفت همه‌جانبه کشور دانست.

وی با اشاره به فرمایش حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه «بسیج مدرسه عشق است»، گفت: امروز تبلور و تجلی این عشق را در همه عرصه‌ها و زمینه‌ها مشاهده می‌کنیم و به برکت این تفکر، اراده‌هایی در جامعه شکل گرفته که توانایی تبدیل اندیشه و انگیزه به عمل و اقدام را دارند.

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سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در این دیدار با تأکید بر ظرفیت جریان‌ساز تفکر بسیجی در سطح ملی و بین‌المللی گفت: بسیج امروز الگویی از قدرت ملی، دفاع ملی، جهاد ملی و پیشرفت همه‌جانبه کشور است و می‌تواند در برابر نظام سلطه و استکبار جهانی نقش‌آفرینی کند.

سردار محبی، با تبریک هفته بسیج افزود: امام خمینی (ره) فرمودند بسیج مدرسه عشق است و امروز تبلور و تجلی این عشق را در عرصه‌های مختلف کشور مشاهده می‌کنیم؛ عشقی که در جامعه جاری شده و تفکری را شکل داده است که می‌تواند اراده‌ها را تقویت کند، به میدان بیاورد و به عمل تبدیل کند.