به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو، رئیس شورای عالی استان‌ها در نشست حکمرانی هم‌افزا در حوزه مدیریت بهینه سوخت و انرژی که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، با تشریح ظرفیت‌های شورا‌ها و شهرداری‌ها در مدیریت مصرف انرژی، بر ضرورت بهره‌گیری از توان مدیریت‌های محلی و واگذاری نقش مؤثر به آنها در اجرای سیاست‌های ملی این حوزه تأکید کرد.

در این نشست، پیشنهاد‌های شورای عالی استان‌ها برای مشارکت ساختارمند مدیریت‌های محلی در حوزه انرژی مطرح شد و مأموریت ویژه‌ای برای نقش‌آفرینی این شورا در ساماندهی مدیریت انرژی کشور مورد توجه قرار گرفت؛ مأموریتی که بر ایجاد سازوکاری هماهنگ میان شوراها، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های آب، برق، گاز و بنزین استوار است.

رئیس شورای عالی استان‌ها پیشنهاد تشکیل کارگروهی تخصصی با محوریت شورای عالی استان‌ها و مشارکت وزارت کشور، وزارت نیرو، شهرداران و شورا‌های اسلامی شهر را مطرح کرد تا از این طریق، برنامه‌ای جامع و زمان‌بندی‌شده برای کاهش مصرف، افزایش بهره‌وری و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تدوین و اجرایی شود.

وی همچنین پیشنهاد داد در سیاست‌های بودجه‌ای سال ۱۴۰۶، حدود پنج درصد از منابع شهرداری‌ها و پنج تا هفت درصد از منابع پروژه‌های سرمایه‌ای به حوزه انرژی اختصاص یابد. اختصاص مشوق‌های حمایتی به شهرداری‌هایی که در زمینه کاهش مصرف انرژی و تولید انرژی پاک عملکرد موفقی دارند، از دیگر پیشنهاد‌های مطرح‌شده در این نشست بود.

کاهش خودرومحوری، توسعه حمل‌ونقل عمومی، برقی‌سازی ناوگان شهری و فراهم‌کردن امکان واردات مستقیم اتوبوس و تاکسی توسط شهرداری‌ها نیز از جمله محور‌های مورد تأکید حاجی‌بگلو بود؛ همچنین توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ساختمان‌های شهری، تولید برق از پسماند و استفاده از پنل‌های خورشیدی به‌عنوان بخشی از ظرفیت‌های مدیریت شهری برای کمک به تأمین انرژی مورد توجه قرار گرفت.

رئیس شورای عالی استان‌ها در پایان با اشاره به توان شورا‌ها و شهرداری‌ها در فرهنگ‌سازی و مدیریت مصرف آب و انرژی، مشارکت مؤثر مدیریت‌های محلی را از الزامات تحقق برنامه‌های ملی در مسیر کاهش مصرف، افزایش بهره‌وری و گسترش استفاده از انرژی‌های پاک دانست.