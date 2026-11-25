اجتماعات شبانه مردم در استان مرکزی با حضور پرشور اقشار مختلف در اراک و دیگر نقاط استان به ایستگاه ۲۶۹ رسید؛ حضوری که جلوه‌ای از همبستگی ملی، هوشیاری و عزم مردم برای ایستادگی تا تحقق کامل پیروزی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ برگ دیگری از حضور و حماسه‌آفرینی ملت ایران در اجتماعات شبانه با ثبت ایستگاه ۲۶۹ ورق خورد و مردم استان مرکزی نیز هم‌پای دیگر هم‌وطنان، در این رکوردشکنی ملی سهمی پررنگ داشتند.

مردم اراک و دیگر شهر‌ها و نقاط استان، از زن و مرد تا پیر و جوان، با حضوری گسترده در این همایش ملی و میهنی، بر تداوم ایستادگی تا تحقق کامل پیروزی تأکید کردند.

حاضران در این اجتماعات با مشت‌های گره‌کرده، بر وحدت و اتحاد مقدس پای فشردند و آن را رمز عبور از توطئه‌ها و شکست دشمن دانستند.

شرکت‌کنندگان همچنین با تأکید بر اینکه هر یک خود را بسیجی و سربازی هوشیار در میدان می‌دانند، اعلام کردند تا رسیدن به اهداف و تحقق پیروزی، صحنه را ترک نخواهند کرد.