تداوم حضور پرشور مردم در اجتماعات شبانه استان مرکزی.
ایستادگی مردم مرکزی در ایستگاه ۲۶۹؛ اتحاد مقدس، رمز شکست دشمن
اجتماعات شبانه مردم در استان مرکزی با حضور پرشور اقشار مختلف در اراک و دیگر نقاط استان به ایستگاه ۲۶۹ رسید؛ حضوری که جلوهای از همبستگی ملی، هوشیاری و عزم مردم برای ایستادگی تا تحقق کامل پیروزی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
برگ دیگری از حضور و حماسهآفرینی ملت ایران در اجتماعات شبانه با ثبت ایستگاه ۲۶۹ ورق خورد و مردم استان مرکزی نیز همپای دیگر هموطنان، در این رکوردشکنی ملی سهمی پررنگ داشتند.
مردم اراک و دیگر شهرها و نقاط استان، از زن و مرد تا پیر و جوان، با حضوری گسترده در این همایش ملی و میهنی، بر تداوم ایستادگی تا تحقق کامل پیروزی تأکید کردند.
حاضران در این اجتماعات با مشتهای گرهکرده، بر وحدت و اتحاد مقدس پای فشردند و آن را رمز عبور از توطئهها و شکست دشمن دانستند.
شرکتکنندگان همچنین با تأکید بر اینکه هر یک خود را بسیجی و سربازی هوشیار در میدان میدانند، اعلام کردند تا رسیدن به اهداف و تحقق پیروزی، صحنه را ترک نخواهند کرد.