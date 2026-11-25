به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی هندبال بانوان ایران در سومین دیدار خود در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ قزاقستان، امروز، چهارشنبه (۴ آذر) رو در روی تیم ملی تایلند قرار گرفت و موفق شد دومین برد خود را در این رقابت‌ها به دست آورد.

ملی‌پوشان هندبال ایران که در این مسابقه نسبت به دو بازی قبل با ترکیبی جوان‌تر به میدان رفته بودند و در شرایطی که کادرفنی به برخی بازیکنان اصلی استراحت داده بود، از همان دقایق ابتدایی برتری خود را به حریف دیکته کردند و با مدیریت جریان مسابقه تا انتها موفق شدند با نتیجه ۲۳-۱۵ به برتری برسند.

در پایان این دیدار مائده عشاقی، بازیکن تیم ملی ایران به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

این دومین پیروزی ایران در این دوره از رقابت‌ها بود و اکنون تیم ملی در جدول رده‌بندی گروه A مسابقات چهار امتیازی است.

با این نتایج، زنان ملی‌پوش هندبال ایران دو روز استراحت خواهند کرد و با روحیه‌ای خوب مهیای آخرین دیدار مرحله گروهی در برابر ژاپن، قهرمان آسیا خواهند شد. این مسابقه شنبه (۷ آذر) و از ساعت ۱۳:۳۰ برگزار می‌شود.

ملی‌پوشان هندبال ایران را در این رقابت‌ها نفرات زیر تشکیل می‌دهند:

فاطمه خلیلی، الناز یارمحمدی، زهرا افشاری، بهار ایزدگشب، حدیثه نوروزی، آسمان بدوی، آرزو کیانی‌آرا، فاطمه مریخ، مهربان بدوی، شهرزاد نصوحی، مبینا حسن‌نژاد، نگار زنده‌بودی، سعیده غضنفری، حانیه کریمی، ثمین کریمی، لیلا حسینی، الهه نیکان، الناز قاسمی و مائده عشاقی

چهار تیم برتر بیست و یکمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا ۲۰۲۶ قزاقستان، جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۷ را کسب خواهند کرد.