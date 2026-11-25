به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این طرح با مشارکت ۱۷۰ نفر از روستائیان با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان راه اندازی شده و ظرفیت تولید روزانه ۵ مگاوات برق را دارد .

سردار ابوالفضل طهماسبی جانشین سازمان بسیج سازندگی کشور در مراسم افتتاح این نیروگاه با تمجید از نقش استان سمنان در توسعه نیروگاه های پنج مگاواتی در کشور گفت : راه اندازی این نیروگاه ها در راستای رفع ناترازی برق و پدافند غیر عامل حوزه انرژی انجام می شود .

سردار منصور شوقانی فرمانده سپاه قائم استان سمنان هم از اجرای ۱۴۲ نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس در مدارس استان خبر داد و گفت : از این تعداد ۵۲ نیروگاه به مناسبت هفته بسیج افتتاح شد و تا پایان این ماه جاری هم سایر نیروگاه ها افتتاح و وارد مدار می شود .