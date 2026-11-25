ارتش آمریکا جزئیات برنامه مهار گرد و غبار سرب را پیش از انفجار در آیووا اعلام کرد، ممکن است ۳۵۰ مزرعه در این منطقه، معرض آلودگی به سرب قرار بگیرد..

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از وبگاه شبکه تلویزیونی سی ان ان، ارتش آمریکا جزئیات طرح مهار گرد و غبار سرب را پیش از انفجار روز چهارشنبه در آیووا تشریح کرد.

ارتش آمریکا اعلام کرد: که طرح انفجار مواد منفجره در یک کارخانه مهمات در میدلتاون، منطقه‌ای در گوشه جنوب شرقی ایالت آیووا که به دلیل روز‌ها مشاجرات حقوقی و سیاسی به تعویق افتاده بود، قرار است صبح چهارشنبه، یک روز قبل از روز شکرگزاری، انجام شود.

فرماندار آیووا پیش از انفجار پنج تن آزید سرب تجزیه شده در یکی از شهر‌های این ایالت توسط ارتش آمریکا، وضعیت اضطراری اعلام کرد.

آدام تله، سرپرست وزارت ارتش آمریکا روز سه شنبه در یک کنفرانس خبری در میدلتاون گفت: یک انفجار کنترل‌شده با کاهش شدت انفجار برای سلامت و ایمنی عمومی بسیار بهتر از یک انفجار کنترل‌نشده است که بدترین سناریوی ممکن است. ارتش آمریکا پس از آنکه مجوز آژانس حفاظت از محیط زیست روز دوشنبه توسط دادگاه تجدیدنظر فدرال مجدداً برقرار شد و پس از بیانیه قبلی دونالد ترامپ، رئیس جمهور، مبنی بر اینکه او همچنین خواستار توافق فرماندار منتخب دموکرات آیووا قبل از اجازه ادامه آن است، در حال پیشبرد این عملیات است.

گروه‌های محیط زیستی هفته گذشته برای توقف انفجار در آیووا شکایت کردند و گفتند که این انفجار خطر آلودگی هوا، آلودگی آب و آسیب به سلامت ساکنان منطقه را دارد. ارتش آمریکا استدلال کرده است که این انبار آنقدر ناپایدار است که نمی‌توان آن را به حال خود رها کرد. ساکنان و مردم نزدیک میدلتاون، آیووا، روز سه‌شنبه، ۲۴ نوامبر، پیش از انفجار کنترل‌شده‌ی برنامه‌ریزی‌شده، هشدار خطر قریب‌الوقوع را در تلفن‌های همراه خود دریافت کردند.

یک هشدار اضطراری که توسط آژانس مدیریت اضطراری فدرال آمریکا به تلفن‌های همراه شهروندان در منطقه ارسال شد، حاکی از آن بود که انفجار روز چهارشنبه ساعت ۹ صبح به وقت مرکزی آمریکا رخ خواهد داد. این آژانس اعلام کرد که با ساکنان در فاصله ۵ مایلی از این مرکز تماس خواهد گرفت تا کمک‌های لازم برای تخلیه یا جابجایی را ارائه دهد و این هشدار از مردم در فاصله ۵ تا ۲۰ مایلی خواست تا در داخل خانه بمانند و پنجره‌های خود را بسته نگه دارند.

این انفجار برنامه‌ریزی‌شده برای منهدم سازی بیش از ۶۰ بشکه آزید سرب، ماده‌ای که برای انفجار مهمات استفاده می‌شود، در نظر گرفته شده است که پس از نگهداری طولانی‌مدت در کارخانه مهمات ارتش آیووا، در وضعیت ناپایداری قرار دارد. مقامات ارتش آمریکا گفته‌اند که به دلیل شرایط ناپایدار آن قادر به جابجایی این ماده نیستند. طرح انفجارکه تنها پنج روز پیش از تاریخ تعیین‌شده‌ی اولیه به اطلاع عموم در منطقه میدل تاون رسید، با انتقاد ساکنان منطقه، برخی مقامات منتخب و گروه‌های زیست‌محیطی مواجه شد، زیرا این اقدام می‌تواند خطر مواجهه با سرب را در سراسر دشت‌های آیووا، و به‌ویژه در نزدیکی محل این تأسیسات در میدل تاون به همراه داشته باشد.

در ادامه این گزارش آمده است ، مقامات ارتش آمریکا اعلام کردند: در اطراف این محل، موانعی از جنس شن و همچنین بلوک‌های حاوی آب و ژل قرار داده‌اند تا میزان انتشار سرب در هوا را به حداقل برسانند. یکی از مسئولان ارتش آمریکا هم در منطقه آیووا گفت: ما نمی‌خواهیم به عموم مردم این تصور را بدهیم که هیچ‌گونه خطری وجود ندارد. مردم باید بدانند که ما چه خطراتی را شناسایی کرده‌ایم و باید برای محافظت از خود در برابر هر خطری که احساس می‌کنند، تدابیر احتیاطی لازم را اتخاذ کنند. سرهنگ آرون تِلِر، فرمانده گروه ۷۱ خنثی‌سازی مواد منفجره (که مسئولیت این انفجار کنترل‌شده را برعهده دارد)، اظهار داشت که آخرین باری که ارتش دست به انفجار «سرب آزید» در چنین مقیاسی زده، سال ۱۹۷۷ بوده است.

یک مقام ارتش آمریکا هم گفته است ارتش در ماه مارس متوجه شد که ماده «سرب آزید» - که در دو پناهگاه (که ارتش به آنها «انبار مهمات» می‌گوید) نگهداری می‌شد ، دچار فساد و تجزیه شده است. طبق اسناد دادگاه، در همان ماه به «سازمان حفاظت از محیط زیست» اطلاع داده شد که چنین موادی وجود دارد و باید امحا شوند.

رابرت سِکادا، مدیر اداره الکل، تنباکو، سلاح‌های گرم و مواد منفجره آمریکا هم گفت که بقایای ذخایر سرب آزیدِ آمریکا در حدود سال ۲۰۰۹ به تأسیساتی در ایالت آیووا منتقل شده بود. وی گفت جابه‌جایی مجدد این مواد در حال حاضر می‌تواند منجر به انفجار ناخواسته آنها شود؛ بنابراین مقامات می‌گویند تنها گزینه ایمن، منفجر کردن این مواد در همان محل (تأسیسات) است. یک مقام وزارت دفاع آمریکا هم گفت: حتی برداشتن درب یکی از این بشکه‌ها هم می‌تواند باعث انفجار همان بشکه و در پی آن، انفجار زنجیره‌ای (انفجار هم‌زمان) تمام بشکه‌های موجود در آن انبار شود. مقامات ارتش آمریکا افزودند که وجود کریستال‌هایی روی بدنه بشکه‌ها نیز مانع از آن می‌شود که نیرو‌های عملیاتی بتوانند آنها را باز کرده و با استفاده از مواد شیمیایی، سرب آزید را خنثی کنند.

بر اساس پایگاه داده مواد خطرناک که توسط «اداره ملی اقیانوسی و جوی» مدیریت می‌شود، سرب آزید به صورت پودر سفید یا کریستال‌های سوزنی‌شکل است و در حالت خشک، ممکن است بر اثر ضربه، حرارت، شعله یا اصطکاک منفجر شود. مقامات افزودند: تغییرات شدید جوی می‌تواند باعث ناپایداری بیشتر این ذخایر شود. سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا به ارتش اجازه داده است تا از ۱۳ نوامبر این ماده را منفجر کند، اگرچه مقامات ارتش گفته‌اند که هوای سرد احتمالاً می‌تواند باعث انفجار تصادفی آن قبل از انفجار برنامه‌ریزی شده شود. اداره هوانوردی فدرال آمریکا هم از سه‌شنبه تا ساعت ۱۲:۵۲ بعد از ظهر چهارشنبه به وقت مرکزی، محدودیت موقت پرواز در منطقه اطراف نیروگاه را صادر کرد.

با وجود طرح کاهش عواقب و خطرات، این انفجار پتانسیل پخش سرب در توده‌ای را دارد که می‌تواند کیلومتر‌ها دورتر گسترش بیابد. نقشه پیش‌بینی تهیه شده توسط ارتش آمریکا نشان می‌دهد که بیشترین خطر قرار گرفتن در معرض سرب در جنوب غربی نیروگاه به مناطق کم جمعیت آیووا و شمال شرقی میسوری گسترش می‌یابد. کیم رینولدز، فرماندار آیووا، هفته گذشته پس از افتتاح یک مرکز عملیات اضطراری ایالتی، برای شهرستان‌های دس موین، لی و ون بورن وضع اضطراری اعلام کرد، اقدامی که به تخصیص منابع بیشتر به این مناطق کمک خواهد کرد. فرماندار همچنین گفت که تا صد تن از اعضای گارد ملی آیووا روز چهارشنبه برای کمک به تلاش‌های ایمنی عمومی در محل حضور خواهند داشت، اما در انفجار بمب به ارتش کمکی نخواهند کرد. بر اساس بیانیه‌ای، مایک کیهو، فرماندار میسوری، روز سه‌شنبه و پیش از وقوع انفجار، مرکز مدیریت بحران ایالت خود را فعال کرد.

شان کافمن، معاون ارشد دستیار وزیر در امور آمادگی و واکنش در وزارت بهداشت و خدمات انسانی آمریکا هم، گفت: اگر زنان باردار، کودکان زیر شش سال، یا به‌طور کلی کودکان، و همچنین افرادی که ممکن است بیماری‌های مزمن داشته باشند در آنجا حضور دارند، قطعاً باید از آن منطقه خارج شوند. وی گفت من توصیه می‌کنم آن منطقه تخلیه شود؛ مدل‌های ارائه‌شده نیز همین موضوع را نشان می‌دهند. حتی اگر در خارج از آن محدوده هستید، اما در نزدیکی آن قرار دارید و احساس نگرانی یا ناراحتی می‌کنید، باید هر اقدامی که برای حفظ سلامت خانواده‌تان لازم است، انجام دهید.

همچنین ارتش آمریکا اذعان کرده است که در پی انفجار روز چهارشنبه، ممکن است ۳۵۰ مزرعه در ایالت آیووا در معرض آلودگی به سرب قرار گرفته بگیرند.