به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،ثبت‌نام غیرحضوری دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی بابل تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۶ آذرماه ۱۴۰۵ ادامه دارد.

دانشگاه علوم پزشکی بابل اعلام کرد: به اطلاع پذیرفته‌شدگان گرامی می‌رساند، فرآیند ثبت‌نام دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی بابل آغاز شده است.

بر این اساس ثبت‌نام غیرحضوری تا ساعت ۲۴ روز جمعه ۶ آذرماه ادامه دارد و ثبت‌نام حضوری در روز‌های شنبه و یکشنبه ۷ و ۸ آذرماه انجام خواهد شد.

دانشگاه علوم پزشکی بابل از پذیرفته‌شدگان جدید این دانشگاه خواست با توجه به زمان‌بندی اعلام‌شده، در مهلت مقرر نسبت به تکمیل مراحل ثبت‌نام اقدام کنند.