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شهرداران شهرهای گردشگری استان اصفهان در جشنواره به عطر بهشت در لنجان بر همکاری برای ارتقای کیفیت برنامههای گردشگری تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهردار باغبهادران گفت: حضور شهرداران و مدیران شهری فرصتی برای تبادل تجربه و استفاده از ظرفیتهای مشترک در توسعه گردشگری و رونق اقتصادی شهرهای گردشگرپذیر است.
حجتالله امینی افزود: همافزایی مدیریت شهری میتواند به ارتقای سطح برگزاری جشنواره، بهبود کیفیت خدمات و معرفی بهتر جاذبههای گردشگری منطقه کمک کند.
جشنواره به عطر بهشت با هدف معرفی ظرفیتهای گردشگری و فرهنگی، تا پایان روز جمعه در پارک ساحلی باغبهادران میزبان علاقهمندان و گردشگران است.