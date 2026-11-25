به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهردار باغبهادران گفت: حضور شهرداران و مدیران شهری فرصتی برای تبادل تجربه و استفاده از ظرفیت‌های مشترک در توسعه گردشگری و رونق اقتصادی شهر‌های گردشگرپذیر است.

حجت‌الله امینی افزود: هم‌افزایی مدیریت شهری می‌تواند به ارتقای سطح برگزاری جشنواره، بهبود کیفیت خدمات و معرفی بهتر جاذبه‌های گردشگری منطقه کمک کند.

جشنواره به عطر بهشت با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری و فرهنگی، تا پایان روز جمعه در پارک ساحلی باغبهادران میزبان علاقه‌مندان و گردشگران است.