مدیرکل منابع طبیعی استان تهران با اشاره به برنامه این اداره کل برای ایجاد پارک‌های آبخیز در محدوده امامزاده داوود و دارآباد گفت:اجرای آبخیزداری در حوزه امامزاده داوود، نقش مؤثری در کنترل رواناب‌های ناشی از بارندگی اخیر داشته و قرار است شیب‌های منتهی به آبراهه‌ها نیز با درختکاری به پارک تبدیل شوند.

امامزاده داوود و دارآباد در مسیر تبدیل به پارک آبخیز

امامزاده داوود و دارآباد در مسیر تبدیل به پارک آبخیز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،رضا بیانی گفت: ایده احداث پارک آبخیز در تهران از فروردین‌ ۱۴۰۰ به‌طور جدی مطرح شد و در ابتدا حوزه‌های آبخیز کن، وردیج و واریش به‌عنوان گزینه‌های اجرای آن معرفی شدند. در ادامه، تفاهم‌نامه‌ای میان اداره کل منابع طبیعی استان تهران و شهرداری منطقه ۲۲ برای اجرای این طرح امضا شد؛ اما با وجود گذشت چند سال، پارک آبخیزی در تهران به بهره‌برداری نرسید. اکنون در آبان ۱۴۰۵، دارآباد و امامزاده داوود نیز به‌عنوان گزینه‌های پیشنهادی جدید برای اجرای این طرح مطرح شده‌اند.

بیانی ادامه داد: دو نقطه‌ای که برای ایجاد پارک آبخیز در تهران پیشنهاد داده‌ایم، در دامنه‌های جنوبی البرز و محدوده امامزاده داوود و دارآباد قرار دارند.

وی با اشاره به برنامه آبخیزداری در محدوده امامزاده داوود گفت: در این منطقه بند‌های مختلفی احداث کرده‌ایم و قصد داریم در شیب‌هایی که به آبراهه‌ها منتهی می‌شوند نیز درختکاری کنیم تا در نهایت این محدوده به یک پارک تبدیل شود.

بیانی ادامه داد: محدوده بالادست امامزاده داوود ظرفیت مناسبی برای تبدیل شدن به پارک آبخیز دارد و بند‌های احداث‌شده در کنار درختکاری در دامنه‌ها می‌توانند فضایی با ویژگی‌های طبیعی و زیبایی خاص ایجاد کنند.

اجرای ۴۶ بند آبخیزداری در حوزه امامزاده داوود

مدیرکل منابع طبیعی استان تهران با اشاره به بارندگی شدید اخیر در محدوده امامزاده داوود گفت: شبی که بارندگی اتفاق افتاد، میزان بارش ثبت‌شده در امامزاده داوود به ۷۴ میلی‌متر رسید. ما در این منطقه ۴۶ بند آبخیزداری داریم و در تابستان امسال نیز مجدداً روی بند‌ها کار کردیم.

وی افزود: در زمان بارندگی، میزان خروجی آب در برخی مقاطع به بیش از ۷۰ مترمکعب بر ثانیه می‌رسید و در بالادست نیز حجم جریان آب حتی بیش از ۱۵۰ مترمکعب بر ثانیه بود. بند‌هایی که احداث کرده بودیم، در مسیر کانال و آبراهه قرار داشتند و توانستند در کنترل جریان آب نقش داشته باشند.

بیانی با اشاره به تفاوت میزان بارندگی اخیر با بارش‌های منجر به سیلاب در سال‌های گذشته گفت: در بارندگی سال ۱۴۰۱ تهران، میزان بارش در محدوده مورد اشاره حدود ۴۰ میلی‌متر بود و در سال ۱۳۹۱ نیز حدود ۳۰ میلی‌متر بارندگی ثبت شده بود که در آن سال‌ها سیلاب رخ داد، اما در بارندگی اخیر، میزان بارش به بیش از ۷۳ میلی‌متر رسید. با وجود این خوشبختانه سیلی رخ نداد و خسارتی نداشتیم.

وی ادامه داد: ما محدوده امامزاده داوود را به‌عنوان یک پارک آبخیز در نظر گرفته‌ایم. این منطقه ۴۶ بند دارد و از ظرفیت طبیعی و زیبایی خاصی برخوردار است. برنامه ما این است که در اطراف شیب‌هایی که به آبراهه منتهی می‌شوند، درختکاری انجام دهیم تا این محدوده به یک پارک مناسب تبدیل شود.

مدیرکل منابع طبیعی استان تهران در پاسخ به پرسشی درباره میزان آب مهارشده و نفوذیافته در زمین در پی انجام اقدامات آبخیزداری گفت: اگر حوزه آبخیز امامزاده داوود را که حدود ۷۰۰ هکتار وسعت دارد، در نظر بگیریم و میزان بارندگی حدود ۷۰ میلی‌متر را محاسبه کنیم، می‌توانیم حجم آبی که در آن شب تولید شده است را برآورد کنیم البته به محاسبات دقیق‌تری نیاز است.

وی افزود: بخشی از آب به‌صورت رواناب جریان پیدا کرد و بخش دیگر به زمین نفوذ کرد. به نظر من، بیش از ۴۰ درصد آب توانست به واسطه بند‌های آبخیزداری مهار و مدیریت شود و نفوذ آب در زمین نیز افزایش پیدا کرد.

بیانی توضیح داد: وقتی در بالادست حجم جریان آب به بیش از ۱۵۰ مترمکعب بر ثانیه می‌رسد، اما در پایین‌دست این میزان به حدود ۷۵ مترمکعب بر ثانیه کاهش پیدا می‌کند، یعنی بند‌ها توانسته‌اند بخشی از جریان را کنترل کنند. این سازه‌ها زمان تمرکز رواناب را افزایش می‌دهند و در نتیجه فرصت بیشتری برای نفوذ آب در زمین فراهم می‌شود.

وی با اشاره به شدت بارندگی در محدوده امامزاده داوود گفت: در آن مقطع، محدوده امامزاده داوود از مناطقی بود که بیشترین بارندگی را در کشور تجربه کرد. فکر می‌کنم ایستگاه هواشناسی امامزاده داوود نیز در این زمینه آمار قابل توجهی ثبت کرده باشد. بیشترین بارندگی در فاصله زمانی حدود ساعت ۲۱ تا ۲۳ اتفاق افتاد.

ایجاد پارک آبخیز در دارآباد

مدیرکل منابع طبیعی استان تهران در ادامه درباره برنامه ایجاد پارک آبخیز در دارآباد نیز گفت: دارآباد هم در برنامه ما قرار دارد و امیدواریم بتوانیم اقدامات موردنظر را در آن محدوده نیز انجام دهیم.

بیانی در پایان درباره احتمال احداث پارک آبخیز در نقاط دیگری از استان تهران طی سال جاری گفت: فعلاً برنامه‌ریزی ما بر اجرای همین دو طرح متمرکز است و امیدواریم بتوانیم آنها را به نتیجه برسانیم.