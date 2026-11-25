به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در این نشست، راهکار‌های مدیریت مصرف گاز و جلوگیری از بروز تنش در شبکه گازرسانی، به‌ویژه در شهرستان‌های شرقی استان، مورد بررسی قرار گرفت.

محمدرضا سلیمانی، مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان، با اشاره به وجود ۹۱۰ هزار مشترک گاز در استان، از شهروندان خواست با پیوستن به پویش ۱۸ درجه، در مدیریت مصرف انرژی مشارکت کنند.

وی همچنین اعلام کرد تا کنون گاز بیش از سه هزار باغ ویلا با هدف کاهش مصرف قطع شده و گروه‌های پایش نیز به‌صورت مستمر مصرف انرژی را رصد می‌کنند.

در این جلسه، مدیرکل مدیریت بحران استان از پیش‌بینی تمهیدات اضطراری، از جمله تأمین سیلندر گاز برای مصارف خانگی در شهرستان‌های شرقی خبر داد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان نیز از هماهنگی برای تأمین سوخت مورد نیاز این مناطق در شرایط اضطراری خبر داد.

هم‌زمان نشست سفیران انرژی با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه گاز و با حضور بانوان و مشاوران امور بانوان دستگاه‌های اجرایی استان نیزبرگزار شد.

مریم زنگی‌آبادی، مشاور امور بانوان شرکت گاز استان کرمان، با تشریح اهداف پویش سفیران انرژی، بر نقش بانوان، دانش‌آموزان و گروه‌های اجتماعی در فرهنگ‌سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی تأکید کرد.

مسئولان امیدوارند با همراهی مشترکان و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف، از بروز اختلال در شبکه گازرسانی و قطع احتمالی گاز در مناطق شرقی استان جلوگیری شود.