وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در بیانیه‌ای اعلام کرد: سخنان رئیس‌جمهور درباره دانشجویان خاطی اسفند ۱۴۰۴، تنها شامل دانشجویانی است که ابراز ندامت کرده و دریافته‌اند که در دام رسانه‌ای دشمن افتاده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در بیانیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آمده است: رویکرد پدرانه و تربیتی رئیس جمهور به دانشجویان خطاکاری که متوجه خطای خود شده‌اند، نباید به معنای مماشات با هتاکان یا عدول از اصول و ارزش‌های بنیادین کشور معنا شود.

در این بیانیه تاکید شده است، معاندینی که با برنامه قبلی اقدام به آشوب کرده‌اند، به دانشگاه برنخواهند گشت.

همچنین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرده است: پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و حرمت امام شهید انقلاب از خطوط قرمز قطعی و خدشه‌ناپذیر وزارت علوم است؛ در برخورد قانونی با هتاکان و حرمت‌شکنان هیچ‌گونه مسامحه‌ای وجود نخواهد داشت.