معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان فارس گفت: از ابتدای امسال با اصلاح و تعویض ۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه کنتور معیوب، بیش از ۵۰ میلیون کیلووات ساعت انرژی احصاء شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق فارس، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای جلوگیری از هدررفت انرژی و کاهش برق‌های غیرمجاز، اعلام کرد: با تخصیص اعتباری بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد ریال، از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۵۰۰ دستگاه کنتور معیوب اصلاح و تعویض شده است که این اقدام منجر به احصاء بیش از ۵۰ میلیون کیلووات ساعت انرژی شده است.

فرشید رستمی افزود: جایگزینی کنتور‌های معیوب، علاوه بر ثبت دقیق میزان مصرف، نقش موثری در ارتقای بهره‌وری شبکه و اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف دارد.

وی با ارائه آماری از روند هوشمندسازی، اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون، ۱۵ هزار و ۵۹۳ دستگاه کنتور هوشمند در بخش‌های اداری، صنعتی، تجاری، خانگی، عمومی و کشاورزی نصب شده است که با این حساب، تعداد کنتور‌های هوشمند در محدوده فعالیت این شرکت به ۲۰۵ هزار دستگاه رسید.

رستمی با اشاره به تأثیر مستقیم این اقدامات در مدیریت مصرف، گفت: در تابستان سال جاری با تکیه بر کنتور‌های هوشمند، به طور میانگین روزانه حدود ۴۵۰ مگاوات در ساعات اوج مصرف برق صرفه‌جویی شد.