رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، یکی از اقدامات شاخص و کم‌نظیر این مجموعه را راه‌اندازی مجتمع‌های جامع خدمات قضایی عنوان کرد و گفت: در بخش کیفری، پنج مجتمع جامع خدمات قضایی راه‌اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان‌رضوی، حجت الاسلام والمسلمین زرندی در نشست شورای قضایی با معاون امور اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه با تشریح اقدامات شاخص، در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه، از راه‌اندازی مجتمع‌های جامع خدمات قضایی، کاهش زمان گردش پرونده‌ها، توسعه زیرساخت‌های قضایی و ایجاد واحد تخصصی هوش مصنوعی به‌عنوان بخشی از اقدامات مبتکرانه دادگستری استان یاد کرد.

رییس کل دادگستری خراسان رضوی در این نشست، ضمن تقدیر از دکتر امیری اصفهانی به دلیل تلاش بی وقفه در راستای پیشگیری از وقوع جرایم، ضمن گرامیداشت هفته بسیج و یاد امام راحل و خاطره شهدا به ویژه قائد شهید و عظیم الشان امت اسلامی، اظهار کرد: پیشگیری از وقوع جرم در حقیقت صیانت از حقوق عامه است و احیای حقوق عامه نیز از مطالبات جدی مقام معظم رهبری مدظله العالی و قائد شهید امت (رضوان الله تعالی علیه) بوده که همواره بر آن تأکید داشته‌اند.

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی با بیان اینکه پیشگیری، زمانی اثربخش است که زمینه‌های شکل‌گیری فساد و وقوع جرم را از بین ببرد، افزود: همان‌گونه که مجازات‌ها باید جنبه بازدارندگی داشته باشند، اقدامات پیشگیرانه نیز باید به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شوند که به‌صورت واقعی و ریشه‌ای از وقوع جرم جلوگیری کنند؛ از همین رو، رویکرد دادگستری خراسان رضوی در این حوزه، رویکردی آینده‌نگرانه و مبتنی بر شناسایی و رفع زمینه‌های جرم است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، افزود: پیش از اجرای این طرح، بخش‌های مختلف رسیدگی به پرونده‌ها از جمله شورای حل اختلاف، دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر و اجرای احکام کیفری در ساختمان‌های جداگانه و با فاصله‌های زیاد از یکدیگر فعالیت می‌کردند که این پراکندگی موجب افزایش رفت‌وآمد‌ها و طولانی شدن فرآیند رسیدگی می‌شد.

حجت الاسلام والمسلمین زرندی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده پیش از اجرای طرح اظهار کرد: در بررسی ۱۰۰ پرونده مشخص شد که مجموع زمان صرف‌شده برای جابه‌جایی و گردش پرونده میان بخش‌های مختلف قضایی، در یک مرحله حدود ۴۰ روز بوده است؛ این در حالی است که با استقرار بخش‌های مرتبط در مجتمع‌های جامع خدمات قضایی، بخش قابل توجهی از این زمان و رفت‌وآمد‌های غیرضروری حذف و روند رسیدگی‌ها تسهیل شده است.

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی با اشاره به حمایت ریاست قوه قضاییه از اجرای این طرح خاطرنشان کرد: با وجود برخی ملاحظات موجود، موضوع به‌صورت کارشناسی بررسی و پس از ارائه توضیحات لازم به ریاست قوه قضاییه، طرح با حمایت ایشان اجرایی شد و امروز آثار مثبت آن در خدمت‌رسانی به مردم مشهود است.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه از توسعه این الگو در بخش حقوقی خبر داد و گفت: در حوزه حقوقی نیز مجتمع کوثر با تجمیع شورای حل اختلاف، دادگاه‌های بدوی و صلح حقوقی، دادگاه تجدیدنظر حقوقی و اجرای احکام مدنی راه‌اندازی شده و انشالله با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، این روند ادامه خواهد داشت.

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی افزود: برای تکمیل این طرح و رفع محدودیت‌های فضای فیزیکی، اقدامات لازم برای تأمین زمین و توسعه زیرساخت‌های قضایی انجام شده و در دو نقطه جدید در شهر مشهد برای ارائه خدمات پیش بینی‌های لازم انجام گرفته است.

حجت الاسلام والمسلمین زرندی با اشاره به روند ساخت ساختمان جدید در مجاورت مجتمع آیت‌الله شاهرودی در غرب مشهد تصریح کرد: تمامی اقدامات در راستای تسهیل دسترسی شهروندان گرانقدر به عدالت و تسریع در انجام امور مراجعان محترم در حال ساماندهی است و امیدواریم با تکمیل این زیرساخت‌ها، امکان استقرار مناسب مجموعه‌های قضایی و توسعه کامل مجتمع‌های جامع در بخش حقوقی نیز فراهم شود.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود، ایجاد واحد تخصصی هوش مصنوعی در دادگستری استان را از اقدامات شاخص و مبتکرانه برشمرد و گفت: با وجود محدودیت‌های مالی و هزینه‌های بالای ایجاد زیرساخت‌های هوش مصنوعی، این کار با اتکا به ظرفیت‌های موجود و از نقطه‌ای ساده، آغاز شد و امروز به نتایج امیدوارکننده‌ای رسیده است.

وی با بیان اینکه این طرح در دو بخش اداری و قضایی طراحی شده است، افزود: بخش اداری به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی شد و توسعه بخش قضایی همچنان ادامه دارد و ابزار‌های طراحی‌شده به‌صورت آزمایشی در اختیار تعدادی از قضات قرار گرفته است.

حجت الاسلام والمسلمین زرندی با تشریح قابلیت‌های این سامانه اظهار کرد: تمامی قوانین موجود کشور در این سامانه پیش‌بینی شده و قضات می‌توانند با طرح پرسش، بلافاصله متن قانون و مستندات قانونی مرتبط را دریافت کنند و امکان تنظیم پیش‌نویس رأی بر اساس قوانین و بررسی و شناسایی ایرادات احتمالی آرای تنظیم‌شده توسط قاضی فراهم شده است.

رئیس شورای قضایی خراسان رضوی ادامه داد: این ابزار‌ها می‌توانند ضمن افزایش سرعت دسترسی قضات به قوانین و مقررات، در تنظیم آرای مستند و مستدل و ارتقای کیفیت تصمیمات قضایی نقش مؤثری داشته باشند؛ البته تصمیم نهایی و صدور رأی قطعاً بر عهده قاضی است و هوش مصنوعی در جایگاه ابزار پشتیبان و کمک‌کننده فعالیت می‌کند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به استقبال قضات از این ظرفیت فناورانه گفت: توسعه و ارتقای این سامانه ادامه دارد و پس از تکمیل مراحل فنی و رسیدن به سطح قابل ارائه، به‌صورت رسمی افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین زرندی با تأکید بر ضرورت استمرار اقدامات تحولی در دستگاه قضایی خاطرنشان کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح‌ها، ارتقای کیفیت خدمات قضایی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، کاهش اطاله دادرسی و در نهایت احیای حقوق عامه و صیانت از آن است؛ مسیری که تحقق مطالبات مقام معظم رهبری مدظله العالی و قائد شهید امت رضوان الله تعالی علیه را دنبال می‌کند و امیدواریم با حمایت‌های ریاست قوه قضاییه و تلاش مجموعه قضایی استان با قوت ادامه یابد.