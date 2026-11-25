امروز استان بوشهر صحنه حماسه بی‌نظیر جانفدایانی بود که به عشق انقلاب و پرچم سه رنگ کشورمان و در بیعت با رهبر فرزانه انقلاب، به میدان آمدند.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، رزمایش بزرگ «جان فدا» صبح امروز چهارشنبه ۴ آذر، هم‌زمان با هفته بسیج با حضور ۲۵ هزار نفر از مردم استان بوشهر در نقاط مختلف این استان برگزار شد.

رزمایش جان‌فدا در شهرستان بوشهر با حضور ۱۰ هزار جانفدا در ساحل خلیج فارس برگزار شد و مردم مسیر میدان رئیسعلی دلواری تا میدان المپیک را پیمودند.

در این رزمایش مردم از اقشار مختلف، فارس و عرب تا عشایر غیور، زن و مرد، کوچک و بزرگ آمدند تا بگویند پای نظام ایستاده‌اند و آماده دفاع از میهن در مقابل هرگونه تجاوز هستند.

جانفدایان دریایی نیز با حضور در شناور‌های مختلف و گشت زنی در ساحل خلیج‌فارس اعلام کردند آماده‌اند هر متجاوزی را از کار خود پشیمان کنند.

رژه موتوری و خودرویی از دیگر برنامه‌های این رزمایش بود.

این رزمایش، در حقیقت پاسخ کوبنده‌ای به یاوه‌گویی‌های دشمنان این مرز و بوم است؛ دشمنانی که گمان می‌کنند با فشار‌های اقتصادی و جنگ نرم می‌توانند ملت ایران را از پای درآورند.