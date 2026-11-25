به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی گفت: در راستای اجرای مصوبه شورای اقتصاد، تاکنون ۵ هزار و ۵۱۸ واحد موتورخانه در استان بهسازی شده و ۴ هزار و ۹۷۴ دستگاه بخاری با راندمان بالا نیز نصب شده است.

جمشید درستکار اظهار داشت: بهسازی موتورخانه‌ها و جایگزینی تجهیزات گرمایشی کم‌بازده با بخاری‌های راندمان بالا، از جمله اقدامات مؤثر در مسیر اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره‌وری انرژی است.

درستکار با اشاره به حرکت شرکت گاز استان افزود: در راستای هوشمندسازی تجهیزات و مدیریت بهتر مصرف انرژی، تاکنون ۱۸۶ سیستم هوشمند نیز نصب شده است که انجام گرفته است.

وی در ادامه به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه اتصالات و تجهیزات شبکه گاز اشاره کرد و گفت: ۳۳۳ هزار و ۷۲۶ مورد اتصال مفصلی و ۵۵ هزار و ۲۴۶ مورد کوپلینگ یک‌تکه نصب شده است.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی بر اهمیت نوسازی و بهسازی تجهیزات و تأسیسات گازرسانی بهینه‌سازی مصرف، هوشمندسازی و ارتقای تجهیزات شبکه، افزایش بهره‌وری، کاهش هدررفت انرژی و بهبود ایمنی تأسیسات گازرسانی در استان تأکید کرد.