معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به مشارکت بیش از ۵۰ درصدی دانشجویان در انتخابات شورا‌های صنفی، این نهاد را فراتر از یک تشکل مطالبه‌گر، بازوی کمکی مدیران در حل چالش‌های دانشگاهی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مسعود حبیبی در نشست با دبیران شوراهای صنفی دانشجویان، دستیاران و دانشجویان مقطع Ph.D دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، بر اهمیت نقش‌آفرینی دانشجویان در اداره امور دانشگاه‌ها تأکید کرد. وی با اعلام اینکه بیش از ۵۰ درصد دانشجویان در انتخابات شوراهای صنفی شرکت کرده‌اند، این میزان مشارکت را ظرفیتی ارزشمند برای پیگیری متمرکز مسائل صنفی ارزیابی کرد.

حبیبی با اشاره به گسترش دامنه فعالیت‌های شوراهای صنفی افزود: نمایندگان صنفی امروزه تنها به امور تغذیه و رفاهی نمی‌پردازند، بلکه مسائل حقوقی و پژوهشی دانشجویان را نیز با فدا کردن وقت و انرژی خود پیگیری می‌کنند. وی همچنین مطالبه‌گری توأم با گفت‌وگو، منطق، ادب و اخلاق را مؤثرترین مسیر برای تعامل سازنده میان دانشجویان و مدیران برشمرد.