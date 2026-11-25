عملیات اجرایی پست برق ۲۳۰/۲۰ کیلوولت آب‌بر با خطوط ارتباطی به ظرفیت ۲۵۰ مگاولت آمپر و با مجموع اعتباری بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان، با حضور عبدالکریم حسین‌زاده، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور، آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در آیین کلنگ‌زنی پست ۲۳۰ کیلوولت آب‌بر در شهرستان طارم،با قدردانی از تلاش و همت دست‌اندرکاران اجرای این طرح گفت: اجرای این طرح گامی ارزشمند برای ارتقای ظرفیت‌های استان و زمینه‌ساز آغاز فصل جدیدی از توسعه در این منطقه خواهد بود.

عبدالکریم حسین‌زاده با تأکید بر اهمیت همدلی و تلاش مجموعه مدیران و عوامل اجرایی در پیشبرد طرح‌های زیرساختی، ابراز امیدواری کرد این پروژه زمینه‌ساز اتفاقات مثبت، ارتقای ظرفیت‌های استان، رشد و توسعه هرچه بیشتر منطقه شود.

سه برابر شدن ظرفیت برق آب‌بر با احداث پست ۲۳۰ کیلوولت

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای زنجان با اشاره به آغاز عملیات اجرایی احداث پست ۲۳۰ کیلوولت آب‌بر گفت: با بهره‌برداری از این طرح، ظرفیت تأمین برق منطقه حدود سه برابر افزایش خواهد یافت و زمینه توسعه اقتصادی، صنعتی و کشاورزی منطقه فراهم می‌شود.

پروانه برهانی افزود: اجرای این طرح از اهمیت و پیچیدگی‌های فنی و اجرایی خاصی برخوردار است و برای تکمیل فاز نخست آن به اعتباری بالغ بر سه هزار میلیارد تومان (سه همت) نیاز داریم.

وی افزود: از مجموع اعتبار مورد نیاز، یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به احداث خط انتقال و یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز به احداث و تکمیل بخش پست اختصاص دارد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای زنجان با بیان اینکه در مرحله نخست، ترانسفورماتور با ظرفیت ۵۰ مگاولت‌آمپر در این پست نصب خواهد شد، گفت: ظرفیت نهایی این مجموعه در مراحل توسعه به ۲۵۰ مگاولت‌آمپر خواهد رسید.

برهانی با اشاره به آثار مثبت اجرای این طرح در توسعه منطقه افزود: افزایش ظرفیت شبکه برق می‌تواند نقش مؤثری در رونق فعالیت‌های اقتصادی، توسعه بخش صنعت و کشاورزی و همچنین فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم برای افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی منطقه داشته باشد.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و مردم منطقه بر ضرورت تداوم این همکاری‌ها تاکید کرد و افزود: برای اجرای مطلوب پروژه و تکمیل آن در زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده، همراهی همه دستگاه‌های اجرایی، مسئولان استانی، منطقه‌ای و مردم ضروری است.

برهانی با اشاره به مسئولیت مجریان طرح و نیاز آنها به حمایت و همراهی در مراحل مختلف گفت: تعامل لازمه اجرا و بهره برداری به موقع از این طرح مهم زیرساختی است.