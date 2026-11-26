آموزشهای فنی و حرفهای به ۱۶ هزار متقاضی در کهگیلویه و بویراحمد+فیلم
اداره کل فنی وحرفهای استان کهگیلویه و بویراحمد در ۶ ماه اول امسال تاکنون به ۱۷ گروه هدف و ۱۶ هزار نفر آموزشهای لازم را ارائه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر کل فنی وحرفهای استان با اشاره به اینکه یکی از فعالیتهای سازمان فنی وحرفهای فراهم شدن زمینه فروش محصولات کارآموزان است گفت: تاکنون دوسکوی اینترنتی در کشور برای فروش ۵۰۰ محصول تولیدی فراهم شده است.
خانم اسدی با بیان اینکه ۲۷ میلیارد تومان در زمینه طرحهای فنی وحرفهای به استان اختصاص یافته است افزود: تاکنون ۵۰ نفر برای دربافت تسهیلات به بانکهای عامل معرفی شده اند.
وی راه اندازی ۳ کارگاه هوش مصنوعی در بویراحمد وتجهیز کارگاه هوش مصنوعی شهرستان دنا با ۳ میلیارد تومان هزینه را ازدیگر اقدامات فنی وحرفهای در استان بیان کرد.