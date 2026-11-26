آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به ۱۶ هزار متقاضی در کهگیلویه و بویراحمد+فیلم

اداره کل فنی وحرفه‌ای استان کهگیلویه و بویراحمد در ۶ ماه اول امسال تاکنون به ۱۷ گروه هدف و ۱۶ هزار نفر آموزش‌های لازم را ارائه کرده است.