سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به رسیدگی به ۳۰ هزار پرونده و اعمال ۲۰ هزار میلیارد ریال جریمه در حوزه آرد و نان، ضمن تمجید از تعهد قاطبه نانوایان شریف، بر ضرورت همگرایی دستگاه‌های متولی و هوشیاری در برابر انحراف زنجیره توزیع تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مباحث مربوط به قیمت‌گذاری، تخلفات زنجیره تأمین و نظارت بر بازار نان همواره یکی از دغدغه‌های کلیدی مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی بوده است. در همین رابطه، ناصر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ارتباط با برنامه روی خط خبر شبکه خبر در تشریح آخرین اقدامات این سازمان در حوزه تنظیم بازار آرد و نان، با اشاره به تشکیل و رسیدگی به بیش از ۳۰ هزار پرونده تخلفاتی در شعب تعزیرات کشور و اعمال ۲۰ هزار میلیارد ریال جریمه برای متخلفان، بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های واحد و هماهنگ میان تمامی دستگاه‌های متولی تأکید کرد.

رایگانی با اشاره به نگاه حمایتی جامعه نسبت به نانوایان تصریح کرد: «شاید در نگاه نخست، برخی شهروندان به عنوان مصرف‌کننده تصور کنند نانوایی‌ها تحت فشار هستند؛ اما واقعیت این است که نرخ فعلی نان با همفکری و نظر مستقیم خود اتحادیه نانوایان تعیین شده و تمامی مؤلفه‌ها و عناصر اثرگذار بر قیمت تمام‌شده نان در آن لحاظ شده است.»

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با ارائه آماری تکان‌دهنده از تفاوت قیمت آرد دولتی و آزاد افزود: «کیسه آردی که با نرخ حمایتی و دولتیِ حدود ۴۵ هزار تومان در اختیار نانوا قرار می‌گیرد، در بازار آزاد می‌تواند تا ۴.۵ الی ۵ میلیون تومان به فروش برسد. متأسفانه همین تفاوت قیمت چشمگیر است که برخی نانوایان متخلف را به وسوسه انداخته تا با توسل به ابزار‌های مختلف، آرد دولتی را از شبکه رسمی خارج کرده و در بازار آزاد عرضه کنند.»