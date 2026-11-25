سخنگوی وزارت امور خارجه چین با هشدار درباره تلاش‌های واشنگتن برای سیاسی کردن روند انتخاب مقر دبیرخانه کنوانسیون حقوق دریا‌ها خاطرنشان کرد: آمریکا عضو این کنواسیون نیست و هیچ‌گونه حقی برای اظهارنظر درباره انتخاب مکان دبیرخانه آن ندارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در نشست خبری روز چهارشنبه، به بیانیه وزارت خارجه آمریکا مبنی بر استقبال از پیشنهاد مشترک شیلی و بلژیک برای میزبانی دبیرخانه توافق‌نامه «تنوع زیستی فراتر از صلاحیت ملی» (BBNJ) واکنش نشان داد.

گوئو جیاکون با بیان اینکه واشنگتن از اعضای کنوانسیون حقوق دریا‌های سازمان ملل (UNCLOS) و توافق‌نامه «معاهده دریا‌های آزاد» (BBNJ) نیست، افزود: آمریکا هیچ‌گونه حقی برای اظهارنظر درباره انتخاب مکان دبیرخانه این توافق‌نامه ندارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین از همه طرف‌ها خواست در مقابل تلاش‌ها برای سیاسی کردن روند انتخاب مقر دبیرخانه و تبدیل آن به منبعی برای تقابل، هوشیار باشند.

گوئو جیاکون افزود: چین به‌عنوان یکی از نخستین امضاکنندگان و اعضای این توافق‌نامه و بزرگ‌ترین تأمین‌کننده مالی آن، آماده است با جامعه بین‌المللی همکاری کند و با پایبندی به اهداف اولیه توافق، اطمینان حاصل نماید که روند انتخاب مقر در مسیر درست پیش می‌رود تا این توافق‌نامه در خدمت رفاه مشترک تمامی بشریت قرار گیرد.

هشدار درباره جنگ تعرفه‌ای و رد ادعای «مازاد ظرفیت»

گوئو جیاکون در پاسخ به پرسشی درباره گزارش‌های منتشرشده پیرامون افزایش احتمالی تعرفه‌های آمریکا بر چندین اقتصاد بزرگ از جمله چین، اظهار داشت: جنگ‌های تعرفه‌ای و تجاری به نفع هیچ‌یک از طرفین نیست.

او با اشاره به موضع پکن در قبال مدیریت مسائل اقتصادی و تجاری با واشنگتن، تأکید داشت که چین و آمریکا باید مسائل مربوطه را از مسیر رایزنی و بر پایه برابری، احترام متقابل و منافع مشترک حل‌وفصل کنند.

این دیپلمات چینی با نادرست خواندن ادعای موسوم به «مازاد ظرفیت»، تأکید کرد که پکن مخالف به‌کارگیری چنین عناوینی به‌عنوان دستاویزی برای دست‌کاری‌های سیاسی است.