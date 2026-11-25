دبیر علمی کنگره زنبور عسل ایران با اعلام رتبه چهارم کشور در تعداد کلونی‌های زنبور عسل، توسعه صادرات را لازمه پایداری صنعت زنبورداری دانست.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، غلامحسین طهماسبی، رئیس بخش تحقیقات زنبور عسل و کرم ابریشم مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، در چهارمین کنگره بین‌المللی و دوازدهمین کنگره ملی زنبور عسل ایران با اشاره به جایگاه ایران در تولید و پرورش زنبور عسل گفت: براساس آخرین آمار‌های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، تعداد کلونی‌های زنبور عسل در جهان به حدود ۱۰۲ میلیون رسیده و تولید جهانی عسل نیز از دو میلیون تن فراتر رفته است.

وی افزود: براساس آمار سال ۲۰۲۳ فائو، ایران پس از هند، چین و ترکیه از نظر تعداد کلونی‌های زنبور عسل در رتبه چهارم جهان قرار دارد و از نظر تولید عسل نیز پس از چین، ترکیه و اتیوپی، رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است.

طهماسبی با اشاره به تفاوت آمار‌های فائو و وزارت جهاد کشاورزی درباره وضعیت زنبورداری کشور اظهار داشت: در حالی که فائو تعداد کلونی‌های زنبور عسل ایران را حدود هفت میلیون اعلام کرده، آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی از وجود بیش از ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار کلونی در کشور حکایت دارد.

وی ادامه داد: همچنین فائو میزان تولید عسل ایران در سال ۲۰۲۴ را حدود ۸۰ هزار تن برآورد کرده، در حالی که آمار وزارت جهاد کشاورزی بیش از ۱۲۸ هزار تن است. با این حال، براساس آخرین آمار فائو مربوط به سال ۲۰۲۴، ایران از نظر تعداد کلونی در رتبه چهارم و از نظر تولید عسل در رتبه پنجم جهان قرار دارد.

دبیر علمی کنگره زنبور عسل ایران با تأکید بر ضرورت توسعه بازار‌های صادراتی گفت: با توجه به میزان تولید و مصرف عسل در کشور، لازم است سازوکار‌های توسعه صادرات این محصول مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که پایداری صنعت زنبورداری و عرضه محصولات زنبورداران در بازار‌های جهانی به توسعه صادرات وابسته است.

طهماسبی با اشاره به وضعیت مصرف عسل در ایران و جهان بیان کرد: متوسط مصرف عسل در جهان به ازای هر نفر ۲۴۸ گرم است، در حالی که این میزان در ایران براساس آمار فائو ۹۳۴ گرم و براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ گرم برآورد می‌شود.

وی با اشاره به نقش زنبور عسل در تأمین امنیت غذایی کشور اظهار داشت: اهمیت این حشره تنها به تولید عسل و سایر فرآورده‌های زنبورداری محدود نمی‌شود، بلکه زنبور عسل در گرده‌افشانی محصولات کشاورزی و تداوم تولید مواد غذایی نقش اساسی دارد.

رئیس بخش تحقیقات زنبور عسل و کرم ابریشم مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور افزود: زنبور عسل به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در تولید یک‌سوم غذای انسان نقش دارد و ۴۷ درصد محصولات کشاورزی به گرده‌افشانی این حشره وابسته است؛ از این رو، حفاظت از جمعیت زنبور‌های عسل و پایداری فعالیت زنبورداران در تحقق امنیت غذایی اهمیت ویژه‌ای دارد.

طهماسبی با بیان این که امنیت غذایی از مهم‌ترین ارکان استقلال کشورهاست، گفت: براساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، ۸۵ درصد غذای مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود و در برنامه هفتم توسعه نیز دستیابی به خوداتکایی ۹۰ درصدی هدف‌گذاری شده است.

وی در ادامه با تشریح پیشینه برگزاری کنگره‌های زنبور عسل در ایران گفت: نخستین همایش زنبور عسل در سال ۱۳۷۲ در مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور برگزار شد و از آن زمان تاکنون، به مدت ۳۳ سال، برگزاری همایش‌ها و کنگره‌های مرتبط با این صنعت ادامه داشته است.

دبیر علمی کنگره افزود: در دوره‌های اخیر، انجمن‌های علمی نیز در کنار مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور در برگزاری این رویداد‌ها مشارکت داشته‌اند و در کنگره امسال، اتحادیه انجمن‌های علمی کشاورزی نیز در کنار این مؤسسه مسئولیت برگزاری را بر عهده دارد.

وی حضور پررنگ زنبورداران و تولیدکنندگان در کنار جامعه علمی را از ویژگی‌های مهم این کنگره دانست و اظهار داشت: برخلاف بسیاری از همایش‌های علمی که عمدتاً با حضور دانشجویان، استادان و پژوهشگران برگزار می‌شوند، در کنگره زنبور عسل، تولیدکنندگان و زنبورداران نیز از ارکان اصلی شرکت‌کنندگان هستند.

طهماسبی ادامه داد: در جریان این رویداد، مهم‌ترین مشکلات صنعت زنبورداری در قالب کارگروه‌های تخصصی بررسی و درباره راهکار‌های رفع آنها تبادل نظر می‌شود. راهکار‌های برگزیده نیز در قطعنامه پایانی کنگره تدوین و برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مرتبط ارسال خواهد شد.

وی درباره روند دریافت و ارزیابی مقالات علمی نیز گفت: فراخوان نخست دوازدهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین‌المللی زنبور عسل ایران در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ برای دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ارسال شد و پس از تغییر زمان برگزاری، اطلاعیه‌های جدید برای دانشگاه‌ها و فراخوان‌هایی به زبان‌های انگلیسی و عربی برای کشور‌های شرکت‌کننده در دوره‌های گذشته منتشر شد.

دبیر علمی کنگره با اشاره به دریافت ۱۳۲ مقاله در دبیرخانه علمی این رویداد اظهار داشت: از این تعداد، ۱۱۸ مقاله معادل ۸۹.۹ درصد پذیرفته شد و ۳۵ داور علمی از سراسر کشور در فرآیند ارزیابی مقالات مشارکت داشتند.

وی افزود: هر مقاله دست‌کم از سوی سه داور مورد بررسی قرار گرفت و پس از ارزیابی علمی و امتیازدهی، مقالات منتخب برای ارائه شفاهی و پوستری در کنگره تعیین شدند.

طهماسبی ابراز امیدواری کرد: برگزاری این رویداد علمی و ارائه دستاورد‌های پژوهشی، زمینه تبادل نظر میان دانشمندان، پژوهشگران و زنبورداران را فراهم کند و در توسعه علمی و اقتصادی صنعت زنبورداری کشور مؤثر باشد.

چهارمین کنگره بین‌المللی و دوازدهمین کنگره ملی زنبور عسل ایران، چهارم آذرماه ۱۴۰۵ در مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور در کرج آغاز شده و به مدت دو روز با برگزاری نشست‌های تخصصی، ارائه مقالات علمی و تشکیل کارگروه‌های تخصصی ادامه دارد.