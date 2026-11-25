پخش زنده
امروز: -
نخستین یادواره شهدای گمنام شهرستان بافق در حالی برگزار شد که ۲۰ شهید گمنام در هشت نقطه این شهرستان آرام گرفتهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، اکبر قانعی، مسئول کمیته شهدای گمنام شهرستان بافق، با اشاره به برگزاری نخستین یادواره شهدای گمنام این شهرستان گفت: ۲۰ شهید گمنام در نقاط مختلف بافق به خاک سپرده شدهاند که یادمانهای این شهدا به پایگاههایی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و فعالیتهای فرهنگی و مذهبی تبدیل شده است.
وی با اشاره به پیوند عمیق مردم بافق با شهدا افزود: مردم این شهرستان علاوه بر برگزاری مراسم دعا، مناسبتهای مذهبی و برنامههای فرهنگی در جوار مزار شهدای گمنام، برخی مراسم عقد و عروسی خود را نیز در این مکانهای معنوی برگزار میکنند.
قانعی ادامه داد: در تمامی گلزارها و یادمانهایی که شهدای گمنام در آنها آرام گرفتهاند، جلسات، برنامههای فرهنگی و مراسم یادبود بهصورت مستمر برگزار میشود.
مسئول کمیته شهدای گمنام شهرستان بافق در تشریح محلهای تدفین این شهدا اظهار داشت: هشت شهید در بهشتالحسین، سه شهید در دانشگاه آزاد اسلامی، دو شهید در روستای دولتآباد، دو شهید در روستای مبارکه و یک شهید در هر یک از مکانهای بیتالرقیه، محله پیرمراد و روستای باقرآباد به خاک سپرده شدهاند.