به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، اکبر قانعی، مسئول کمیته شهدای گمنام شهرستان بافق، با اشاره به برگزاری نخستین یادواره شهدای گمنام این شهرستان گفت: ۲۰ شهید گمنام در نقاط مختلف بافق به خاک سپرده شده‌اند که یادمان‌های این شهدا به پایگاه‌هایی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی تبدیل شده است.

وی با اشاره به پیوند عمیق مردم بافق با شهدا افزود: مردم این شهرستان علاوه بر برگزاری مراسم دعا، مناسبت‌های مذهبی و برنامه‌های فرهنگی در جوار مزار شهدای گمنام، برخی مراسم عقد و عروسی خود را نیز در این مکان‌های معنوی برگزار می‌کنند.

قانعی ادامه داد: در تمامی گلزار‌ها و یادمان‌هایی که شهدای گمنام در آنها آرام گرفته‌اند، جلسات، برنامه‌های فرهنگی و مراسم یادبود به‌صورت مستمر برگزار می‌شود.

مسئول کمیته شهدای گمنام شهرستان بافق در تشریح محل‌های تدفین این شهدا اظهار داشت: هشت شهید در بهشت‌الحسین، سه شهید در دانشگاه آزاد اسلامی، دو شهید در روستای دولت‌آباد، دو شهید در روستای مبارکه و یک شهید در هر یک از مکان‌های بیت‌الرقیه، محله پیرمراد و روستای باقرآباد به خاک سپرده شده‌اند.