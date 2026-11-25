نشست تخصصی اتاق بازرگانی تبریز و انجمن نساجی آذربایجان شرقی به میزبانی دانشگاه صنعتی سهند با حضور جمعی از فعالان و مدیران صنعت نساجی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در این نشست بر ضرورت توسعه همکاری‌های دانشگاه و صنعت، تربیت نیروی انسانی متخصص و مهارت‌محور و استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها برای رفع نیاز‌های واحد‌های تولیدی تأکید شد.

فاتحی‌فر رئیس دانشگاه صنعتی سهند، با اشاره به آمادگی دانشگاه برای گسترش همکاری با صنایع استان گفت: دانشگاه صنعتی سهند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی، علمی و آزمایشگاهی خود، آمادگی دارد نیروی انسانی متخصص و مهارت‌محور متناسب با نیاز صنایع تربیت کند.

وی با اعلام اخذ مجوز راه‌اندازی رشته مهندسی نساجی از وزارت علوم افزود: تلاش می‌کنیم با مشارکت فعالان این صنعت، دانشجویان از ابتدای تحصیل با محیط واقعی تولید آشنا شوند و طرحها و پایان‌نامه‌های دانشگاهی بر اساس نیاز‌های واحد‌های صنعتی تعریف شود.

رئیس دانشگاه صنعتی سهند همچنین با تأکید بر ضرورت فاصله گرفتن از مدرک‌گرایی و حرکت به سمت آموزش‌های کاربردی، از آمادگی دانشگاه برای برگزاری دوره‌های تخصصی سه تا شش‌ماهه با مشارکت استادان دانشگاه و متخصصان صنعت خبر داد.

فاتحی‌فر بازنگری در سرفصل‌های آموزشی، حمایت از بورس دانشجویان، توسعه آموزش‌های حین کار و فراهم کردن زمینه حضور دانشجویان در واحد‌های صنعتی را از دیگر برنامه‌های دانشگاه برای ارتقای مهارت و توانمندی دانش‌آموختگان عنوان کرد.

پایدار رئیس کمیسیون صنایع و انرژی اتاق بازرگانی تبریز هم ارتباط مؤثر دانشگاه و صنعت را ضرورتی برای به‌روزرسانی فناوری، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت تولید دانست و گفت: بیش از ۹۰ درصد صنایع کشور در اختیار بخش خصوصی است و تحقق اهداف توسعه صنعتی بدون تعامل مستمر با دانشگاه‌ها امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به فعالیت کمیته ارتباط صنعت و دانشگاه در اتاق بازرگانی تبریز افزود: فراهم کردن زمینه حضور دانشجویان در واحد‌های صنعتی و اشتغال آنان با برخورداری از حقوق و بیمه، از برنامه‌های مورد پیگیری این کمیته است.

پایدار همچنین با اشاره به پیشینه تاریخی صنعت نساجی در آذربایجان شرقی، این صنعت را از ظرفیت‌های مهم اقتصادی و اشتغال‌زایی استان برشمرد و بر حمایت از صنایع بومی، توسعه نشانهای داخلی و استفاده از تجربیات فعالان باسابقه این حوزه تأکید کرد.

در این نشست حاضران بر تداوم همکاری‌های مشترک میان دانشگاه صنعتی سهند، اتاق بازرگانی تبریز و انجمن نساجی استان با هدف توسعه تولید، افزایش اشتغال، ارتقای فناوری و تربیت نیروی انسانی متخصص و مهارت‌محور تأکید کردند.