به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، معاون بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان از اجرای طرح عرضه مرغ با وزن مناسب دراین استان از اول دی‌ماه خبر داد. براساس این طرح، مرغ‌های با وزن بیش از دو کیلوگرم در بازار مصرف عرضه نخواهند شد.

آقای حسین مردانی افزود: یکی از اهداف اجرای این طرح، عرضه مرغ با وزن و اندازه متناسب با ذائقه مصرف‌کنندگان و استاندارد‌های تعیین‌شده است.

وی گفت:با افزایش بیش از اندازه وزن مرغ، مقدار ذخیره چربی در بدن مرغ‌ها افزایش می‌یابد و از طرفی مصرف خوراک نیز بیشتر می‌شود؛ بنابراین عرضه مرغ در وزن استاندارد می‌تواند به کاهش هزینه‌های تولید و بهبود کیفیت محصول کمک کند.

معاون بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان یکی دیگر از مزایای اجرای این طرح را کمک به چرخه تولید بیان کرد و گفت: با عرضه مرغ در وزن تعیین‌شده و انتقال سریع‌تر آن به کشتارگاه، دوره پرورش کوتاه‌تر شده و زمینه برای جوجه‌ریزی مجدد و افزایش دفعات تولید فراهم می‌شود.