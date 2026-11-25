مدیرکل هواشناسی گیلان از نفوذ جریانات شمالی و بارش رگباری باران از عصر امروز در استان خبر داد و گفت: این بارش‌ها تا بامداد فردا پنجشنبه ادامه دارد و دمای هوا حداکثر ۱۵ درجه کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با نفوذ جریانات شمالی از عصر امروز و صدور هشدار سطح زرد، افزایش ابر، وزش باد سرد و مه آلودگی هوا؛ بارش باران در مناطق مختلف گیلان آغاز شده و تا بامداد فردا پنجشنبه ادامه دارد.

وی از کاهش ۱۰ تا ۱۵ درجه‌ای دمای هوای استان در این مدت خبر داد و افزود: با صدور هشدار سطح نارنجی دریایی، دریای کاسپین هم با ارتفاع موج ۲ و نیم متر، از عصر امروز تا فردا برای فعالیت‌های دریانوردی و صید نامناسب است.

مدیرکل هواشناسی گیلان از ثبت بیشترین دمای استان در شبانه روز گذشته ۳۰ درجه در سیاهکل و کمترین دما، ۹ درجه در حیران خبر داد، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان، ۲۰ درجه سلسیوس د رطوبت هوای این شهر ۷۰ درصد است.

محمد دادرس از ورود جریانات جنوبی به آسمان گیلان، وزش باد گرم و افزایش تدریجی دما از پنجشنبه خبر داد و افزود: هوای استان دست کم تا شنبه پایدار است.