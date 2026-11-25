پنجاه‌ونهمین نشست علمی گروه فقه سیاسی مرکز پژوهشی فقه و اجتهاد با موضوع فقه انتقام و با حضور آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) برگزار شد؛ نشستی که در آن مبانی فقهی مشروعیت انتقام از عاملان جنایت علیه ملت ایران و ضرورت خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، در این نشست با تبیین تفاوت انتقام و قصاص، گفت: انتقام اختصاص به خداوند متعال ندارد و بر اساس آیات قرآن کریم، انسان مظلوم نیز حق انتقام‌گیری دارد.

وی با استناد به آیات سوره شوری، از جمله آیه ۴۰ و ۴۱، مشروعیت انتقام از ظالم را مورد تأکید قرار داد و افزود: قرآن کریم انتقام را در چارچوب عدالت و مقابله به مثل مجاز دانسته و بر پرهیز از تعدی و ظلم مضاعف تأکید کرده است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه انتقام در برخی موارد می‌تواند از یک حق شخصی به تکلیف تبدیل شود، اظهار کرد: هنگامی که استیفای حق برای مسئولان نظام تکلیف باشد یا ترک آن موجب آسیب به نظام، تضعیف اقتدار کشور و از بین رفتن بازدارندگی شود، این حق در قالب یک تکلیف قرار می‌گیرد و دیگر قابل اغماض و عفو نخواهد بود.

آیت‌الله فاضل لنکرانی همچنین با اشاره به آیه ۳۳ سوره اسراء درباره خونخواهی مظلوم، به بررسی مفهوم ولی دم و امکان توسعه آن در برخی مصادیق پرداخت و گفت: در موضوع خونخواهی امام حسین (ع)، می‌توان این احتمال را مطرح کرد که امت اسلامی نیز در شمار اولیای خون آن حضرت قرار گیرند و مطالبه خونخواهی ایشان اختصاص به خویشاوندان نسبی نداشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت عدالت در انتقام، خاطرنشان کرد: مقابله به مثل باید در چارچوب عدالت و بدون تعدی صورت گیرد و انتقام مشروع به معنای ارتکاب ظلمی دیگر نیست.

در ادامه این نشست، محمدعلی قاسمی، معاون پژوهشی مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، با اشاره به هدف برگزاری این نشست علمی گفت: مباحث فقهی و علمی درباره انتقام از قاتلان و عاملان شهادت رهبر شهید، فرماندهان شهید و کودکان و دانش‌آموزان مظلوم، با هدف تبیین مبانی فقهی و اعتقادی این موضوع برگزار شده است.

وی افزود: در این نشست، مبانی فقهی انتقام از قاتلان رهبر شهید و دیگر شهدای جنایات اخیر بررسی شد و بر اساس مباحث ارائه‌شده، خونخواهی از عاملان این جنایات، علاوه بر مطالبه عمومی، از وظایف مسئولان نیز به شمار می‌رود.

قاسمی با بیان اینکه انتقام مشروع می‌تواند نقش مهمی در ایجاد بازدارندگی داشته باشد، گفت: تحقق این امر مانع از آن خواهد شد که دشمنان بار دیگر جرئت ارتکاب چنین جنایاتی علیه ملت ایران را پیدا کنند.

معاون پژوهشی مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) همچنین از تدوین و انتشار مجموعه‌ای علمی با موضوع جنگ رمضان خبر داد و افزود: مباحث این نشست پس از پیاده‌سازی، در مجموعه‌ای با محوریت جنگ رمضان، مبانی، راهبرد‌ها و وظایف حکمرانی منتشر خواهد شد.