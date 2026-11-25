فرماندار ملارد با اعلام خبر بازگشت ۱۳۲۱ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز به وضعیت سابق، بر ضرورت پاسخگویی دهیاران و برخورد قاطع با متخلفان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید اصغر تقوی در جلسه ستاد پیشگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز که به میزبانی بخشداری مرکزی ملارد و با حضور روسای دستگاه‌های عضو ستاد و دهیاران برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی شهرستان، نباید اجازه دهیم ملارد به جولانگاه متخلفان در حوزه ساخت‌وساز‌های غیرمجاز تبدیل شود.

وی با تاکید بر اینکه دهیاران باید در قبال ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در محدوده طرح هادی پاسخگو باشند و هیچ‌گونه اغماضی در زمینه ساخت و ساز غیر مجاز پذیرفته نیست، افزود: با هماهنگی‌های انجام‌شده با دستگاه قضایی، با هرگونه تخلف ساختمانی و ساز غیرمجاز برخورد قانونی خواهد شد و دستگاه‌هایی که در انجام وظایف خود کوتاهی کنند نیز پاسخگو خواهند بود.

تقوی همچنین جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و شهرداری‌ها را موظف به نظارت جدی بر خارج از حریم و جلوگیری از شکل‌گیری ساخت‌وساز‌های غیرمجاز از مراحل اولیه دانست.

فرماندار ملارد با اشاره به مشکلات کشور در حوزه انرژی تصریح کرد: ساخت‌وساز‌های غیرمجاز علاوه بر هدررفت منابع، فشار مضاعفی بر شبکه‌های خدمات‌رسان وارد می‌کنند، بنابراین پیشگیری از این تخلفات باید در اولویت دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

حمید احمدی، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان ملارد نیز در ادامه با ارائه گزارشی از عملکرد مجموعه جهاد کشاورزی شهرستان ملارد در اجرای ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها گفت: از مجموع ۱۶۲۱ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز، ۱۳۲۱ مورد به وضعیت سابق بازگشته است.

وی افزود: در خصوص ۲۱۲ مورد از تخلفات ساخت و ساز طرح شکایت شده و ۵۵ مورد نیز در دست اقدام است.