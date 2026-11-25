در ایام وفات حضرت‌ام‌البنین (س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا، مراسم بزرگداشت و تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا در برخی مناطق یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در ایام وفات حضرت‌ام‌البنین (س)، مادر بزرگوار حضرت ابوالفضل‌العباس (ع)، برنامه‌های مختلفی با هدف تکریم مادران و همسران شهدا و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت در شهرستان‌های میبد و اشکذر برگزار شد.

تجلیل از مادران و همسران شهدا در بیده میبد

به مناسبت سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س)، مجلس بزرگداشت مادران و همسران شهدا با همت خادمان، هیئت امنا و امام جماعت مسجد حضرت ابوالفضل (ع) در محله باغ‌شهر بیده برگزار شد.

در این مراسم از مادران و همسران شهدای محله تجلیل شد.

حجت‌الاسلام حسین‌پور، امام جماعت مسجد حضرت ابوالفضل (ع) بیده، با اشاره به جایگاه فرهنگ عاشورا گفت: ملت ایران، ملت امام حسین (ع) است و در مکتب سیدالشهدا (ع)، تسلیم شدن و زندگی با ذلت جایی ندارد.

وی افزود: شهدا آبروی محله هستند و خانواده‌های معظم آنان امروز الگو‌های صبر، ایثار و شجاعت به شمار می‌روند و تکریم مادران، همسران و خانواده‌های شهدا کمترین دینی است که بر گردن ما قرار دارد.

محله باغ‌شهر بیده میبد در دوران دفاع مقدس و عرصه امنیت، ۱۲ شهید والامقام را تقدیم نظام و انقلاب کرده است.

دیدار مسئولان اشکذر با خانواده شهید محمد مزیدی

در برنامه‌ای دیگر و هم‌زمان با هفته بسیج، جمعی از مسئولان شهرستان اشکذر با حضور در منزل خانواده شهید محمد مزیدی در روستای شرف‌آباد، از مقام و ایثارگری این خانواده تجلیل کردند.

این دیدار با اقامه نماز جماعت و حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مهدوی‌راد، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در جهاد کشاورزی شهرستان، سرهنگ میرجلیلی، مسئول بسیج ادارات شهرستان، معاون اداری جهاد کشاورزی و رؤسای بخش‌های امور اراضی، تولیدات گیاهی و حفظ نباتات همراه بود.

سرهنگ میرجلیلی در این دیدار با تأکید بر جایگاه والای شهدا گفت: حضور در منزل خانواده‌های شهدا تنها برای تجلیل نیست، بلکه فرصتی برای آموختن درس ایستادگی و فداکاری از این خانواده‌های بزرگوار است.

وی افزود: خدمت به مردم و تلاش برای توسعه کشاورزی نیز در مسیر آرمان‌هایی قرار دارد که شهدا با نثار خون خود هموار کردند.

دیدار دانش‌آموزان و بسیجیان مزرعه‌نو با مادران شهدا

هم‌زمان با سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س)، فرمانده حوزه مقاومت بسیج ثارالله عقدا به همراه جمعی از فرماندهان پایگاه بسیج سیدالشهدا (ع) برادران و خواهران مزرعه‌نو و دانش‌آموزان دختر متوسطه اول دبیرستان ۱۳ آبان، با حضور در منازل خانواده‌های شهدای این روستا، از مادران شهیدان سیدعلی طباطبایی، سیدعلی هاشمی و امرالله بابایی دیدار و تجلیل کردند.

سرهنگ قطب‌الدینی، فرمانده حوزه مقاومت بسیج ثارالله عقدا، در این دیدار‌ها با تسلیت سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س)، به تبیین جایگاه والای این بانوی بزرگ اسلام پرداخت و مادران و همسران شهدا را الگو‌های برجسته صبر، استقامت و وفاداری به آرمان‌های الهی دانست.

وی اظهار داشت: پایداری، بصیرت و فداکاری مادران و همسران شهدا برگرفته از مکتب اهل‌بیت (ع) و سیره حضرت‌ام‌البنین (س) است و تداوم‌بخش راه شهدا و ارزش‌های دفاع مقدس خواهد بود.

حضور دانش‌آموزان در این دیدار‌ها نیز فرصتی برای آشنایی نسل نوجوان با فرهنگ ایثار و شهادت و قدردانی از خانواده‌هایی بود که عزیزترین سرمایه‌های خود را در راه دفاع از میهن تقدیم کرده‌اند.

در پایان این دیدار‌ها با اهدای هدایایی از مادران شهدا و سال‌ها صبر، ایثار و فداکاری آنان تجلیل شد.