نمایشگاه معجزه علم و ایمان با محوریت معرفی دستاورد‌های صنعت هوافضای جمهوری اسلامی ایران و با هدف آشنایی نسل جوان با توانمندی‌های علمی و دفاعی کشور، در مرکز نمایشگاه‌ها و همایش‌های آستان قدس رضوی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان‌رضوی،تولیت آستان قدس رضوی، در مراسم افتتاح این نمایشگاه، برپایی آن در فضای معنوی حرم مطهر رضوی را فرصتی برای پیوند زیارت، معرفت و آشنایی با توانمندی‌های بومی کشور دانست و گفت: این نمایشگاه بخشی از توانایی، اقتدار، اعتمادبه‌نفس و دانش نیرو‌های نظامی و دانشمندان ایرانی را به نمایش گذاشته است.

آیت‌الله احمد مروی، با دعوت از نسل جوان، دانش‌آموزان و دانشگاهیان برای بازدید از این نمایشگاه، تأکید کرد: جوانان با مشاهده دستاورد‌های دانشمندان کشور، جلوه‌ای از اعتمادبه‌نفس، اتکال به خداوند و توان ایستادن بر پای خود را ببینند.

تولیت آستان قدس رضوی همچنین با اشاره به نقش شهید حسن تهرانی‌مقدم، شهید حاجی‌زاده، شهید باقری و شهدای هسته‌ای در پیشرفت کشور، دستاورد‌های به نمایش درآمده را حاصل تلاش دانشمندان ایرانی دانست.

سردار رضا بلالی، مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز با اشاره به ۲۷ سال شاگردی در محضر شهید حسن تهرانی‌مقدم، نقش این شهید را در بومی‌سازی صنعت موشکی کشور برجسته دانست و گفت: این دستاورد‌ها حاصل تلاش جوانانی است که باور ناتوانی را کنار گذاشتند و با تکیه بر دانش و توان داخلی، مسیر پیشرفت را دنبال کردند.

وی با اشاره به نمایشگاه دائمی دستاورد‌های هوافضا در تهران که از سال ۱۳۹۹ در پنج حوزه موشکی، پهپادی، عملیات هوایی، پدافند هوایی و فضایی فعالیت دارد، افزود: در نمایشگاه مشهد بخشی از دستاورد‌های جدید و تجهیزات حوزه موشکی، پهپادی و پدافندی در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.

مشاور فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به تعبیر «معجزه علم و ایمان» از سوی رهبر شهید انقلاب در بازدید از نمایشگاه هوافضا در ۲۸ آبان ۱۴۰۲، علم و ایمان را زمینه‌ساز دستیابی به دستاورد‌های بزرگ دانست.

محسن هوشمند، رئیس مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی، نیز با اشاره به اینکه این نمایشگاه در فاز نخست به معرفی دستاورد‌های صنعت هوافضا اختصاص دارد، گفت: تلاش شده توانمندی‌ها به صورت عینی و با استفاده از ابزار‌های مختلف در معرض دید علاقه‌مندان قرار گیرد.

وی افزود: نمایشگاه «معجزه علم و ایمان» شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۹ صبح تا ۲۰ پذیرای زائران و مجاوران است و مدارس، دانشگاه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی نیز می‌توانند برای بازدید گروهی از طریق شماره ۱۳۸ آستان قدس رضوی درخواست خود را ثبت کنند تا هماهنگی لازم انجام شود.