به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس ستاد اقامه نماز مازندران در سومین جلسه فصلی شورای اقامه نماز مازندران گفت: دوازدهمین اجلاس منطقه‌ای نماز در مازندران در راستای اجلاس سراسری نماز، آذر ماه امسال در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برگزار می‌شود.

حجت الاسلام ابراهیمی افزود: ره یافت‌ها و آسیب‌هایی که بر سر راه نماز وجود دارد، مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرند و رویه‌های در پیش رو برای نماز هم ارزیابی می‌شوند.

رئیس ستاد اقامه نماز مازندران ادامه داد: دوازدهمین اجلاس منطقه‌ای نماز در مازندران دستگاه‌های اجرایی برتر حوزه نماز که در سامانه سجاده فعالیت‌های شاخص داشتند، قدردانی می‌شوند.

حجت الاسلام ابراهیمی گفت: هنرمندان و افراد فعال در حوزه نماز و همچنین خیران حوزه نماز هم در این اجلاسیه قدردانی می‌شوند.