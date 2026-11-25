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دوازدهمین اجلاس منطقهای نماز در مازندران در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس ستاد اقامه نماز مازندران در سومین جلسه فصلی شورای اقامه نماز مازندران گفت: دوازدهمین اجلاس منطقهای نماز در مازندران در راستای اجلاس سراسری نماز، آذر ماه امسال در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل برگزار میشود.
حجت الاسلام ابراهیمی افزود: ره یافتها و آسیبهایی که بر سر راه نماز وجود دارد، مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرند و رویههای در پیش رو برای نماز هم ارزیابی میشوند.
رئیس ستاد اقامه نماز مازندران ادامه داد: دوازدهمین اجلاس منطقهای نماز در مازندران دستگاههای اجرایی برتر حوزه نماز که در سامانه سجاده فعالیتهای شاخص داشتند، قدردانی میشوند.
حجت الاسلام ابراهیمی گفت: هنرمندان و افراد فعال در حوزه نماز و همچنین خیران حوزه نماز هم در این اجلاسیه قدردانی میشوند.