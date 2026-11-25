به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار محمدرضا علیزاده با اعلام خبر توقیف وسائط نقلیه، گفت: طرح برخورد با خودرو و موتورسیکلت‌های فاقد پلاک، پلاک مخدوش و دستکاری شده در ۲۴ ساعت گذشته در شهرستان‌های تابعه غرب استان تهران به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی در ادامه افزود: با اجرای طرح برخورد با خودرو و موتورسیکلت‌های فاقد پلاک، پلاک مخدوش و دستکاری شده، ماموران انتظامی تعداد ۳۳۰ دستگاه خودرو و ۷۰۰ موتورسیکلت پلاک مخدوش و فاقد پلاک توقیف و به پارکینگ منتقل کردند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران همچنین در خصوص دستاورد‌های طرح اجرا شده در غرب استان تهران گفت: در جریان اجرای طرح برخورد با وسائط نقلیه فاقد پلاک، پلاک مخدوش و دستکاری شده، با تلاش ماموران انتظامی ۴ دستگاه خودرو و ۱۴ دستگاه موتورسیکلت مسروقه نیز کشف شد.

علیزاده تصریح کرد: برخورد جدی با وسائط نقلیه فاقد پلاک و پلاک مخدوش و ناخوانا در دستور کار است و پلیس اجازه نخواهد داد، تعداد اندکی از رانندگان قانون‌گریز با انجام تخلفات و هنجارشکنی‌های خود، موجب برهم زدن نظم و امنیت ترافیکی سطح معابر شهری شوند.