جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در شیراز با تأکید بر اینکه امنیت خط قرمز پلیس است، اعلام کرد: با مخلان نظم و امنیت و افراد همراه با جریان‌های وابسته به رژیم صهیونیستی و آمریکا، قاطع و قانونی برخورد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سردار قاسم رضایی در آیین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی استان فارس، با اشاره به ضرورت حفظ امنیت به‌عنوان زیرساخت اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی، تصریح کرد: کسانی که در مسیر دشمنان کشور حرکت کرده و قصد برهم زدن امنیت را داشته باشند، مشمول هیچ‌گونه مماشاتی نخواهند شد و بر اساس قانون با آنان برخورد قاطع می‌شود.

وی با اشاره به آمادگی کامل نیرو‌های انتظامی در کنار ارتش و سپاه برای مقابله با تهدیدات، افزود: نیروی انتظامی با روحیه تکلیف‌مداری، شبانه‌روز در میدان حضور دارد و خدمات خود را بی‌منت به مردم ارائه می‌کند.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور، جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز را از اولویت‌های مهم انتظامی برشمرد و از دارندگان این تجهیزات خواست پیش از برخورد قانونی، نسبت به تحویل آنها اقدام کنند تا شامل تخفیف‌های قانونی شوند؛ در غیر این صورت مطابق مقررات با متخلفان برخورد خواهد شد.

سردار رضایی مقابله با خودرو‌های پلاک‌مخدوش، قاچاق سلاح، مواد مخدر و جرائم سازمان‌یافته را از دیگر اولویت‌های فراجا دانست و خاطرنشان کرد: در حوزه جنگ نرم نیز دشمن باور‌ها و فرهنگ جامعه را هدف قرار داده است و مقابله با این تهدیدات نیازمند همراهی و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها و آحاد جامعه است.