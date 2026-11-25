به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از خبرگزاری فرانسه، خلیج سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیای آمریکا با جزر و مد بی سابقه‌ای در ماه نوامبر مواجه شده است. تصاویر هوایی خیابان‌های آب گرفته را در میل ولی و لارکسپور در شمال سانفرانسیسکو نشان می‌دهد.

مردی در جاده‌ای پر آب در میل ولی قایقش را به آب می‌اندازد و پارو می‌زند. موانعی هم در مسیر‌های ورودی برای محافظت از خانه‌ها در برابر سیل، در لارکسپور قرار داده شده است. با نزدیک شدن به روز شکرگزاری، بیم آن می‌رود طوفان که بر اثر پدیده ال نینو تقویت شده است، وضع را بدتر کند.